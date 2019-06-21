закрыть
21 июня 2019, пятница, 14:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Белорусам не хватает денег на еду: невыдуманные истории

5
  • 21.06.2019, 13:46
  • 1,133

Люди обсуждают положение дел в стране.

Тема экономического кризиса в Беларуси активно обсуждается в соцсетях.

Так, в «Фейсбуке» белоруска Nika Wegosky опубликовала пост:

«Как-то раз я приехала в Минск и первые три фразы, которые я услышала: на вид студентка «я знаю, что я сегодня ела – ничего», на вид строитель «я ничего не жрал сегодня - я так кушать хочу», и в тот же день в «Евроопте» в Малиновке ко мне подошла аккуратная старушка и попросила заплатить ей за хлеб.

Работающий человек как-то признался, что покупал еду по карте рассрочки. Скажите, а вы часто сталкиваетесь с нищетой. Когда реально не хватает денег на еду?»

Сообщение вызвало оживленную дискуссию. Сайт Charter97.org собрал наиболее характерные комментарии:

«С такой нищетой как в Беларуси я не сталкивалась ни в одной из стран СНГ. Это ужас. Но , что посеешь, то пожнешь. Когда люди пытались выходить на площади и когда их там лупили, сажали, издевались в СИЗО над ними, основная биомасса сидела тихо и усмехалась , думая , что их хата с краю».

«Ну вот лично у меня на завтра нет денег пообедать».

«Вчера у киоска с проездными молодой полный парень тихо попросил 20 копеек. Не похож на алкоголика. Похож на изгоя».

«Сталкивалась... В такие дни в приоритете корм коту, а я перебьюсь, худее буду».

«Постоянно! На кассе часто выкладывают продукты – не хватает денег».

«В РБ это почти норма...»

«Так и живем. Сейчас еда как будто есть, а работы нет. Тревожные ожидания. Но я верю в лучшее будущее».


популярное за неделю

Мнение

Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня
Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня Михаил Пастухов
Суд над Россией
Суд над Россией Виталий Портников
Париж стоит мессы
Париж стоит мессы Валерий Карбалевич
Церемония после расстрела
Церемония после расстрела Ирина Халип