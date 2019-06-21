Белорусам не хватает денег на еду: невыдуманные истории 5 21.06.2019, 13:46

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Люди обсуждают положение дел в стране.

Тема экономического кризиса в Беларуси активно обсуждается в соцсетях.

Так, в «Фейсбуке» белоруска Nika Wegosky опубликовала пост:

«Как-то раз я приехала в Минск и первые три фразы, которые я услышала: на вид студентка «я знаю, что я сегодня ела – ничего», на вид строитель «я ничего не жрал сегодня - я так кушать хочу», и в тот же день в «Евроопте» в Малиновке ко мне подошла аккуратная старушка и попросила заплатить ей за хлеб.

Работающий человек как-то признался, что покупал еду по карте рассрочки. Скажите, а вы часто сталкиваетесь с нищетой. Когда реально не хватает денег на еду?»

Сообщение вызвало оживленную дискуссию. Сайт Charter97.org собрал наиболее характерные комментарии:

«С такой нищетой как в Беларуси я не сталкивалась ни в одной из стран СНГ. Это ужас. Но , что посеешь, то пожнешь. Когда люди пытались выходить на площади и когда их там лупили, сажали, издевались в СИЗО над ними, основная биомасса сидела тихо и усмехалась , думая , что их хата с краю».

«Ну вот лично у меня на завтра нет денег пообедать».

«Вчера у киоска с проездными молодой полный парень тихо попросил 20 копеек. Не похож на алкоголика. Похож на изгоя».

«Сталкивалась... В такие дни в приоритете корм коту, а я перебьюсь, худее буду».

«Постоянно! На кассе часто выкладывают продукты – не хватает денег».

«В РБ это почти норма...»

«Так и живем. Сейчас еда как будто есть, а работы нет. Тревожные ожидания. Но я верю в лучшее будущее».