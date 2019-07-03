Литва из-за засухи просит Беларусь помочь восстановить уровень реки Вилии

Литва из-за засухи просит Беларусь помочь восстановить уровень реки Вилии3
- 3.07.2019, 16:03
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Середина июня в Литве стала самой жаркой за 58 лет.
Литва попросила Беларусь помочь восстановить уровень реки Вилия, протекающей по обеим странам. Уровень воды резко упал вследствие засухи, заявило в среду Министерство окружающей среды Литвы, передает delfi.lt.
Министр Кястутис Мажейка проинформировал Министерство природных ресурсов и экологии Беларуси о том, что в реке Вилия (Нярис) на территории Литвы возникла критическая ситуация.
По словам министра, резко снизившийся уровень воды угрожает экосистемам, флоре и фауне реки, а также судоходству в Литве и Беларуси.
Ранее издание сообщало, что правительство Литвы собирается объявить чрезвычайную ситуацию в стране из-за последствий засухи для сельского хозяйства. Середина июня в Литве стала самой жаркой за 58 лет.