закрыть
4 июля 2019, четверг, 22:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Украина вывезла из оккупированной территории экс-начальника ПВО террористов

9
  • 4.07.2019, 19:38
  • 5,677

Он может стать ценным свидетелем в деле катастрофы рейса МН17.

Служба безопасности Украины задержала, а и суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Об этом "Українським Новинам" сказал его адвокат Роман Гонтарев.

"Он содержится в Киеве под стражей в статусе подозреваемого", - сообщил защитник.

Цемаху избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Адвокат отметил, что будет встречаться с клиентом и следователем 5 июля.

Подробную информацию он отказался сообщить, сославшись на тайну следствия.

Ранее СМИ террористов сообщили, что в конце июня украинские спецназавцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном (Донецкой области), оглушили его и вывезли под видом парализованного пенсионера на подконтрольную Украине территорию.

Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.


популярное за неделю

Мнение

Исследователи дна
Исследователи дна Виктор Шендерович
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко Павел Северинец
Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели»
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели» Дмитрий Растаев