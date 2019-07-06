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В Минске простились с погибшей во время салюта 3 июля

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  • 6.07.2019, 16:44
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Наталье Максимчук было 64 года.

Сегодня в Минске в ритуальном зале на улице Ольшевского простились с погибшей во время салюта 3 июля, пишет tut.by.

В 11.50 около ритуального зала по улице Ольшевского стоят с цветами коллеги погибшей Наталии Николаевны Максимчук. Их человек 30. Они приехали проститься с женщиной, некоторые с ней проработали 17 лет бок о бок.

Наталия Николаевна работала в коммерческом институте управления и предпринимательства в Минске в учебно-методическом отделе. Ей было 64 года, и она уже несколько лет была на пенсии.

— Она была оптимисткой, очень порядочная, доброжелательная, умела понимать и принимать радости и горести жизни. Это самое главное. Она умела радоваться, если все хорошо. А когда какие-то несчастья — поддержит, причем очень деликатно, очень неназойливо. Улыбка — это ее флагман, — говорят ее коллеги из вуза.

Коллеги погибшей пришли с ней проститься с цветами и венками, с собой принесли фотографию Наталии Николаевны.

Некоторые из них не могут сдержать слез, говорят, что до сих пор не верят, что такая трагедия произошла. Часто ли женщина ходила на такие парады и салюты, они не знают. Говорят, в тот день выехала в центр города, чтобы встретиться с родными.

— Два миллиона человек в Минске — и погиб один. Судьба такая, — сквозь слезы вздыхает коллега.

Друзья по работе говорят, что по жизни Наталия Николаевна была активным человеком.

— Ходила в театры, на выставки, детей куда-то водила. Она в вузе до последнего в волейбол играла: у нас преподаватели собираются и играют в волейбол. Семья для нее была самым главным: муж, дети, внуки. Она даже декрет оформляла на себя, чтобы дочь вышла на работу. При этом она всегда молодо выглядела, всегда была ухоженная, — говорит ее коллега.

Попрощаться с Наталией Николаевной подъезжает Наталья Валерьевна. Это человек, который долгое время руководил работой Наталии Николаевны в вузе. Они больше десяти лет проработали «глаза в глаза» в одном кабинете, вместе отмечали праздники, пекли блины на Масленицу, ездили на дачу и ходили в кино.

— Моя коллега еще 4 июля попросила написать что-нибудь о Наталии Николаевне. Я четыре предложения писала три часа: как начала плакать, так и не перестала до сих пор, — говорит она. — Так нелепо все закончилось.

Наталья Валерьевна не может сдержать слез и сегодня.

В ритуальном зале, склонившись над гробом, сидит муж Наталии Николаевны Юрий Иванович и единственная дочь Алеся. Вокруг стоят венки, лежат живые гвоздики и розы.

Напомним, Наталия Николаевна погибла оттого, что осколок (предположительно, разорвавшейся стальной мортиры) повредил сонную артерию и другие магистральные сосуды погибшей. Эта травма несовместима с жизнью.

— Там упала женщина, люди разбежались, а над ней склонился водолаз и еще какие-то люди. Рядом стояла женщина, она держала в руках осколок и говорила: «Вот! Ее этим ударило!» На земле была лужа крови. Машина скорой помощи стояла у дороги, и медики пострадавшую быстро перенесли туда, — рассказывал очевидец Дмитрий Фелькин.

Как сообщал Минздрав, дочке погибшей была оказана экстренная психологическая помощь, после с ней работали психологи и психотерапевты.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 463 (Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих). В ведомстве сообщили о 10 пострадавших. СК рассматривает четыре основные версии: о неисправности салютных установок, неисправности фейерверочных изделий, неправильном заряжании салютных установок, неправильной эксплуатации салютных установок.

В Министерстве обороны рассказали, что подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют. Предположительная причина подрывов — некачественные заряды данного калибра (195 мм).


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