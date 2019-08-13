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Брестские активисты: Если завод АКБ запустят - будем готовиться к активному бойкоту

  • 13.08.2019, 17:22
Брестские активисты: Если завод АКБ запустят - будем готовиться к активному бойкоту

За борцами с вредным заводом не только Брест, но и вся страна.

Об этом пишет Telegram-канал борцов против завода АКБ под Брестом "Cвiнцовая варта".

- Недавно проскочил такой слух. Если завод все же запустят и проблему токсичных выбросов не решат, то придется готовиться к активному бойкоту. И даже не аккумуляторов, а всей сельхозпродукции региона. Поневоле ее производители станут и отравителями потребителей. А активный бойкот это не просто призыв не покупать продукцию у конкретных хозяйств региона, это уже точечная работа по воздействию на поставщиков, транспортировщиков, оптовых покупателей и тех, кто сотрудничает с этой сферой в регионе.

Что интересно, так то, что слух этот пришел из Минска. С брестскими активистами солидарна вся страна. А так как много продукции сельхозпроизводителей поступает и в столицу, то и минчан эта проблема касается не меньше нас.

Речь конечно пока не идет о "случайных" поломках автомобилей на автомагистрали М-1 и парализации движения, но разговоры и варианты потиху обсуждают в закрытых кругах, - пишет Telegram-канал "Cвiнцовая варта".

Так что не раскисаем. За нами не только Брест, за нами вся страна.


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