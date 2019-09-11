Украинские моряки собрали деньги в поддержку российского активиста 2 11.09.2019, 10:36

Константин Котов

Константин Котов неоднократно поддерживал политзаключенных и военнопленных из Украины.

Моряки, которые были освобождены в рамках обмена заключенными между Украиной и Россией, собрали деньги для российского активиста Константина Котова. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook. Ранее Котов неоднократно выступал в поддержку украинских моряков. Полозов напомнил, что Котов "приходил к ним (морякам. - Ред.) на суды, стоял в пикетах в поддержку военнопленных и политзаключенных украинцев и крымских татар", пишет "Немецкая волна".

Адвокат назвал "дадинскую" статью 212.1 УК РФ, по которой был задержан и осужден Котов, "репрессивной, придуманной российскими властями для тех, кто пытается реализовать конституционное право на свободу собраний. Для тех, кто мирными способами выступает против несправедливости власти". "Со скоростью сталинских троек, буквально за неделю, Константин Котов был приговорён к 4 годам лагерей. Просто за то, что не промолчал. Когда украинских моряков освободили, они узнали, что волонтера Костю Котова посадили. И они, как и ранее сам Костя, не смогли промолчать и остаться в стороне", - написал Полозов. По его словам, моряки собрали суммы в размере 12 400 украинских гривен и 25 850 российских рублей.

Активист был задержан 12 августа, расследование дела заняло всего три дня, а на ознакомление с материалами Котову и его защите дали 72 часа. В итоге суд признал его виновным в неоднократном нарушении правил проведения митингов, приговорив к четырем годам лишения свободы. Свою вину активист не признал, заявив, что судят не его, "а право на свободу слова и свободу собраний". "Нет независимых партий, нет честных выборов, остается один выход - идти на улицу и там прокричать свои требования. Но даже это не разрешают", - сказал Котов в суде.