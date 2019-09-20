Как школьники разбудили взрослых и власти 1 20.09.2019, 20:10

В мире началась настоящая «зеленая революция».

Столица Германии стала центром глобальной стачки, организованной молодежным экологическим движением Fridays for future. Одно из главных требований - быстрый отказ от угольных электростанций, cообщает "Немецкая волна".

Свои плакаты они нарисовали сами, цветными фломастерами на неровно обрезанных кусках картонных коробок. "У нас нет запасной планеты", - написано на одном. На другом: "Тут становится жарко". На третьем просто "спасите Землю". Группа одноклассниц из района Хеллерсдорф на востоке Берлина приехала 20 сентября в центр города с плакатами, чтобы поддержать требования глобальной акции в защиту климата Fridays for Future ("Пятницы ради будущего").

Школьницы из берлинского района Хеллерсдорф на митинге в центре города

В ответ на вопрос, почему они решили присоединиться к акции, одна из них, 13-летняя Лея, отвечает просто: "Мне страшно. Страшно, что планета этого больше не выдержит. И хотя на первый взгляд кажется, что все нормально, на самом деле ситуация драматическая".

Ее подруга Лара добавляет, что поняла, что климат меняется, в тот момент, когда зимой не стало снега - и простые детские развлечения типа катания на санках стали невозможными. "Это, конечно, не самое главное подтверждение изменения климата, но самое наглядное", - говорит она. Еще одна участница акции Селина поясняет: "Мы хотим, чтобы политики увидели и услышали нас. И что для нас это очень важно".

Не заметить эту толпу в центре Берлина было невозможно - вся площадь у Бранденбургских ворот и весь бульвар, ведущий в сторону западной части города. Пробраться к сцене у Бранденбургских ворот было невозможно еще за час до начала митинга, а чтобы выбраться из толпы, надо было продираться через массы людей не меньше десяти минут.

Протестующие в центре Берлина

В 13.30 организаторы сообщили, что количество участников акции превысило 100 тысяч человек, а еще час спустя - 270 000. И это только на главном митинге у Бранденбургских ворот. А ведь акциями был охвачен весь город. Первые речевки стали слышны возле ведомства федерального канцлера уже в 9 утра - сотня школьников организовала спонтанный флешмоб.

Незадолго до этого колонна велосипедистов заблокировала оживленную площадь в западной части города, а в течение всего дня приходила информация о спонтанной блокаде отдельных улиц. К полудню полиция выставила дополнительные оцепления вокруг резиденции Ангелы Меркель, на всякий случай. Все-таки размах акции - уникальный.

Историческое по количеству участников шествие в Берлине

Последний раз такие массы людей выходили на улицы немецкой столицы больше десяти лет назад - чтобы увидеть и услышать тогда еще претендента на пост президента США Барака Обаму. Но такого масштаба акций в защиту климата не было - с 7 утра до позднего вечера по всему городу было запланировано свыше 30 митингов, демонстраций, пикетов и, конечно, рейв (какой Берлин без рейва).

С призывом выйти на улицы к жителям столицы Германии обратились не только экологи, но и профсоюзы, частные фирмы и даже церковь. Некоторые крупные компании - например, Siemens или энергетический концерн Vattenfall - предоставили своим сотрудникам возможность сходить на митинг в рабочее время, впрочем, с условием, что они отработают пропущенные часы. Работникам городских учреждений также было разрешено поучаствовать в акции - но с аналогичным условием.

Акция протеста у Бранденбургских ворот

Более того, правящая в городском парламенте коалиция из трех партий - социал-демократов, "зеленых" и Левой партии - призвала берлинские школы вместо уроков отправить учеников на демонстрации. Этому призыву, однако, последовали далеко не все - в некоторых школах и гимназиях за отсутствие на уроках школьники получили прогул.

"Переломный момент для климата и для политики"

Среди выступавших на пятничной акции в Берлине был и директор Потсдамского института изучения климатических изменений Йохан Рокстрем (Johan Rockström). Институт считается одним из ведущих научных учреждений Германии по вопросам изменения климата. По словам Рокстрема, человечество находится на переломном этапе.

С одной стороны, глобальная пятничная акция в защиту климата свидетельствует о том, что требование со всего мира о быстрой стабилизации климата набирают динамику. И что политические инстанции осознали важность момента и начинают действовать.

Но с другой стороны, увы, констатирует ученый, и для экосистем настал переломный момент: кораллы отмирают, гренландские ледники стремительно тают, учащаются экстремальные погодные явления типа наводнений и засух. Если политики будут действовать слишком медленно, они не смогут обеспечить безопасность и благосостояние своих граждан. "Это научный факт", - считает он.

Цель - полный переход Германии на ВИЭ к 2035 году

Но одними шествиями и плакатами дело не обошлось - уже в первой половине дня радикально настроенные демонстранты начали блокировать автомобильное движение в разных районах города.

На вторую половину дня была запланирована "акция гражданского неповиновения" - накануне городские газеты, ссылаясь на свои источники в полиции, сообщали, что к протестам присоединились радикальные левые, которые хотят использовать экологический протест в своих целях.

Шествие в центре Берлина и итоговый митинг-концерт у Бранденбургских ворот - кульминация акции. Главные требования ее участников - полный отказ от угольных ТЭС к 2030 году и полный переход Германии на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) к 2035-му.