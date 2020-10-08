В Минске заморожено строительство третьей ветки метро? 2 8.10.2020, 11:23

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В Сети появился документ о нехватке денег на завершение проекта.

В Минске может быть заморожено продолжение строительства третьей ветки метро.

Согласно документу, который попал в редакцию телеграм-канала nexta_tv, с 26 октября будет приостановлено строительство второй очереди первого участка третьей линии Минского метрополитена от станции «Корженевского» до станции «Юбилейная» с электродепо «в связи с отсутствием финансирования».

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