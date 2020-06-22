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Давайте пошумим! Флешмоб солидарности: с 23 июня, 19.00

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  • 22.06.2020, 9:38
  • 8,245
Давайте пошумим! Флешмоб солидарности: с 23 июня, 19.00

Если вы хотите ухода Саши Таракана, то Флешмоб солидарности для вас.

Недавно белорусские блогеры предложили отличный флешмоб #2минуты по всей стране, это абсолютно легальная и безопасная акция, пишет сообщество STOP LUKA в социальной сети «Вконтакте».

Каждый день, начиная с 23 июня, в 19:00, открываем окна, выходим на балкон, и стучим тапками, хлопаем, бьем кастрюлями, включаем известные песни типа: «Стены рухнут», «Перемен», «Уходи».

Главное делится фото и видео с остальными.

Можно ставить хештеги: #стоптаракан , #2минуты и выкладывать в социальных сетях.

Людей будет становиться все больше. Давайте пошумим!

Давайте поддержим медиков, которые нас лечат, и политзаключенных, которые сидят за нашу свободу!


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