закрыть
10 июля 2020, пятница, 16:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Европарламенте проходит дискуссия «Время перемен. Встреча солидарности с белорусами» (Видео, онлайн)

2
  • 10.07.2020, 14:22
  • 2,915
В Европарламенте проходит дискуссия «Время перемен. Встреча солидарности с белорусами» (Видео, онлайн)
Фото: tut.by

В 14:30 в Европарламенте состоится дискуссия с белорусскими активистами гражданского общества.

Сегодня состоится масштабная дискуссия с белорусскими активистами гражданского общества, журналистами, блогерами, неправительственными организациями, независимыми интернет-порталами, малым бизнесом, политическими, культурными активистами и музыкантами, которые смело демонстрируют свою решимость говорить открыто.

Организаторы дискуссии - офис депутата Европарламента Андрюса Кубилюса, сайт Сharter97.org, правозащитная организации «Вясна» и «Наш дом».

В дискуссии примут участие Андрей Санников, Наталья Радина, Алесь Беляцкий, Франтишек Вечерко, Андрей Стрижак, депутаты Европарламента, белорусские блогеры, активисты и музыканты.

За 26 лет авторитарного правления Лукашенко в стране события последних нескольких месяцев показывают, что белорусский народ хочет перемен. Они хотят смены руководства страны и хотят выбрать демократический путь для своей страны.

Европарламент выражает солидарность с белорусским народом и проводит «Встречу солидарности с белорусами», чтобы четко заявить Лукашенко о прекращении репрессий, в том числе кандидатов в президенты.


популярное за неделю

Мнение

Это и есть настоящая жизнь
Это и есть настоящая жизнь Ирина Халип
Если оппозиционные кандидаты не будут зарегистрированы, последуют санкции
Если оппозиционные кандидаты не будут зарегистрированы, последуют санкции Андрюс Кубилюс
У нас 9 миллионов шансов
У нас 9 миллионов шансов Ольга Николайчик
Конкурент Путина
Конкурент Путина Леонид Невзлин