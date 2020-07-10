В Европарламенте проходит дискуссия «Время перемен. Встреча солидарности с белорусами» (Видео, онлайн)2
- 10.07.2020, 14:22
- 2,915
В 14:30 в Европарламенте состоится дискуссия с белорусскими активистами гражданского общества.
Сегодня состоится масштабная дискуссия с белорусскими активистами гражданского общества, журналистами, блогерами, неправительственными организациями, независимыми интернет-порталами, малым бизнесом, политическими, культурными активистами и музыкантами, которые смело демонстрируют свою решимость говорить открыто.
Организаторы дискуссии - офис депутата Европарламента Андрюса Кубилюса, сайт Сharter97.org, правозащитная организации «Вясна» и «Наш дом».
В дискуссии примут участие Андрей Санников, Наталья Радина, Алесь Беляцкий, Франтишек Вечерко, Андрей Стрижак, депутаты Европарламента, белорусские блогеры, активисты и музыканты.
За 26 лет авторитарного правления Лукашенко в стране события последних нескольких месяцев показывают, что белорусский народ хочет перемен. Они хотят смены руководства страны и хотят выбрать демократический путь для своей страны.
Европарламент выражает солидарность с белорусским народом и проводит «Встречу солидарности с белорусами», чтобы четко заявить Лукашенко о прекращении репрессий, в том числе кандидатов в президенты.