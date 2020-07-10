В Европарламенте проходит дискуссия «Время перемен. Встреча солидарности с белорусами» (Видео, онлайн) 2 10.07.2020, 14:22

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Фото: tut.by

В 14:30 в Европарламенте состоится дискуссия с белорусскими активистами гражданского общества.

Сегодня состоится масштабная дискуссия с белорусскими активистами гражданского общества, журналистами, блогерами, неправительственными организациями, независимыми интернет-порталами, малым бизнесом, политическими, культурными активистами и музыкантами, которые смело демонстрируют свою решимость говорить открыто.

Организаторы дискуссии - офис депутата Европарламента Андрюса Кубилюса, сайт Сharter97.org, правозащитная организации «Вясна» и «Наш дом».

В дискуссии примут участие Андрей Санников, Наталья Радина, Алесь Беляцкий, Франтишек Вечерко, Андрей Стрижак, депутаты Европарламента, белорусские блогеры, активисты и музыканты.

За 26 лет авторитарного правления Лукашенко в стране события последних нескольких месяцев показывают, что белорусский народ хочет перемен. Они хотят смены руководства страны и хотят выбрать демократический путь для своей страны.

Европарламент выражает солидарность с белорусским народом и проводит «Встречу солидарности с белорусами», чтобы четко заявить Лукашенко о прекращении репрессий, в том числе кандидатов в президенты.