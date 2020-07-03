Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода» 3 3.07.2020, 9:16

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игорь ильяш

Фото: facebook

Власти угрожают лишить корпункт радио в Минске аккредитации.

Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал бывший журналист Белорусской службы радио «Свобода» Игорь Ильяш. Приводим свидетельство журналиста полностью:

- Я не был до конца уверен в том, что эту историю следует рассказать именно теперь. Но за несколько дней до того как мы объявили о выходе книги “Белорусский Донбасс” руководитель RFE/RL Дейзи Синделар сообщила, что министр информации Беларуси угрожал руководителю бюро Радио Свобода лишить его аккредитации из-за того, как белорусская служба освещает акции протеста. Потом был “наезд” со стороны Караева, арест Игоря Лосика и слухи про лишение аккредитации всего бюро. Эти события развеяли у меня последние сомнения. Тем более, что в истории, которую я сейчас расскажу, речь идет не просто о давлении на редакцию независимого СМИ, но и о давлении персонально на меня. И после выхода книги повод для этого давления становится снова актуален.

4 января 2017 года на сайте белорусской службы “Радио Свобода” было опубликовано мое интервью с боевиком “ЛДНР” Сергеем Трофимовым. Спустя два дня коллеги в редакции мне сообщили: руководителя минского бюро РС Валентина Жданко сразу после выхода материала вызвали в КГБ. Чекисты и раньше предъявляли претензии РС по поводу моих материалов про белорусов-боевиков - в этих статьях убедительно доказывалось, что бывшие “ополченцы” беспрепятственно возвращаются в страну при полном попустительстве спецслужб. Но после интервью Трофимова, где боевик рассказывал про свои связи с КГБ, чекисты, очевидно, пришли в бешенство. Теперь уже редакции прямо угрожали - речь шла о существовании всего минского бюро.

В итоге Жданко ввел неофициальный запрет на статьи про участие белорусских граждан в войне на востоке Украины. Вскоре особое положение донбасской темы было закреплено на высшем уровне. 9 января меня пригласили в кабинет Жданко - со мной хотел поговорить по громкой связи директор белорусской службы “Радио Свобода” Александр Лукашук, который находился в тот момент в Праге. Лукашук распорядился, чтобы отныне все материалы, так или иначе касающиеся украинской тематики, согласовывались с пражской редакцией и без его визы не публиковались (хотя на самом деле на какое-то время вето наложили вообще на все материалы, которые могли вызвать недовольство чекистов). Мне же в случае вызова на допрос в КГБ советовали вести себя спокойно, не пытаться обманывать, но и не болтать лишнего.

Вызова на допрос так и не последовало, но спустя три дня, 12 января, руководство редакции передало мне записку КГБ. Эта записка - черновик публикации, которая должны была в обязательном порядке появиться на сайте “Радио Свобода” по указанию КГБ. На двух листах формата А4 были подчеркнуты ручкой ключевые тезисы, которые следовало непременно отобразить в материале (фото документа - в прикрепленном файле).

Проблема была не в требовании КГБ опубликовать свою версию событий, а в принуждении сделать это без всякого критического анализа. “Радио Свобода” предлагалось не просто оправдать Комитет госбезопасности и боевика “ЛНР”, но фактически объявить Трофимова сумасшедшим. Причем гэбэшный цензор настаивал на использовании конкретных формулировок. В материале обязательно следовало указать, что РС сообщил эту информацию “источник в силовых структурах”. Хотя правильнее и честнее было написать “как сообщили в КГБ”. Своя логика в этом присутствовала: КГБ хотел полностью откреститься от истории с Трофимовым, а опровергнуть заявления боевика должны были сами журналисты.

Руководство РС заняло однозначную позицию: полностью принять требования КГБ. Составить заметку на основании гэбэшного черновика поручалось мне. Коллеги объясняли: нужно спасать редакцию, это необходимая уступка. В итоге 12 января вышла заметка под заголовком “Экс-боец “ЛНР” Трофимов направлен на психиатрическую экспертизу”. О том, что украинская прокуратура параллельно начала следствие в отношении боевика, разумеется, не было сказано ни слова. Одновременно с этим по созданным чекистами сайтам-помойкам запустили подробный комментарий к моему интервью с бывшим “ополченцем”. Статью называли “редчайшим информационным фейком”, который “дискредитирует как журналистику в целом, так и “Радио Свобода” в частности”. Текст, выдержанный в лучших традициях анонимных пасквилей, изобиловал штампами и оскорблениями: “желтоперый”, “бездарный и откровенно ангажированный” журналист, “морально-этический крах отдельных СМИ”, “погоня за сенсацией” и т.д.

Комплекс мероприятий КГБ по самоотбеливанию на этом завершился. Однако давление на РС продолжилось. Комитет был явно намерен отбить у журналистов всякое желание интересоваться его сомнительными комбинациями. Как рассказывали мне коллеги, Валентина Жданко продолжали вызывать на беседы в КГБ, где снова и снова вспоминали о моих материалах по Донбассу. Упоминалось зачем-то, что в конце декабря 2016 года, когда я ездил на интервью с Трофимовым в Витебск, меня вела “наружка”. А в ходе одной из встреч чекист сообщил Жданко и вовсе удивительную историю: недавно на белорусско-украинской границе были пойманы “два АТОшника”, у которых нашли адрес Игоря Ильяша, и которые якобы планировали с ним “разобраться”. История про “двух АТОшников” выглядела фантастической, но подобное сообщение (особенно вкупе с рассказами про “наружку”) я воспринял как завуалированную угрозу КГБ и попытку меня запугать.

В конце февраля 2017 года я разорвал все связи с минским бюро “Радио Свобода”. Однако спустя почти два месяца редакции снова аукнулись мои материалы. На этот раз давление пошло формально со стороны МИДа. Якобы один из героев моих статей - бывший “ополченец” Родион Кургузов - пожаловался властям на РС из-за своего интервью от 26 октября 2016 года. Боевик утверждал, что он не давал согласия на публикацию материала, а я взял интервью обманом. Все это было откровенной ложью - в действительности Кургузов с самого начала знал, что интервью выйдет именно на “Радио Свобода” и позднее, увидев текст, не высказывал никаких претензий. Понятно, что с боевиком поработали в КГБ, и подобная жалоба являлась их инициативой. Руководство РС и здесь было вынуждено уступить: интервью Кургузова спустя полгода после публикации было удалено с сайта РС, вот пустая страница РС, а в этом материале даже осталась внутренняя гиперссылка на пустую страницу. Куда меньше провисит на сайте перепечатка нашего с Катей расследования о незаконной торговле белорусских предприятий с группировками “ДНР” и “ЛНР”. Материал будет удален 24 июля 2017 года через пару часов после появления.

Все это - ярчайший пример давления КГБ на негосударственные СМИ. Я уверен, что нельзя создавать культуру замалчивания вокруг произвола властей - в этом смысле недавнее заявление госпожи Дейзи Синделар можно только приветствовать. Впрочем я теперь рассказываю об угрозах КГБ из вполне практических соображений. Мы с Катей написали книгу “Белорусский Донбасс” и выходит она в разгар политических репрессий в Беларуси. Поэтому для меня обнародование этой истории - своеобразная страховка на случай провокаций в формате “двух АТОшников”. Не очень надежно, конечно, но это хоть что-то.