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Шестнадцатый день белорусской революции (Онлайн)

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  • 24.08.2020, 13:08
  • 22,224
Шестнадцатый день белорусской революции (Онлайн)
Фото: «Наша Ніва»

Двигаемся дальше!

Сегодня в Беларуси шестнадцатый протестов и Общенациональной забастовки. 23 августа по всей стране прошел Марш новой Беларуси, в котором приняло участие более 600 тысяч человек. Только в Минске на акции было около 300 тысяч протестующих.

Cайт Сharter97.org продолжает протестные события в нашей стране.

17:03 Витебские медики написали открытое письмо к жителям Беларуси. В нем они поясняют свое отношение к тому, что сейчас происходит в стране. На момент публикации письмо подписали почти 240 работников областной больницы, больницы скорой помощи, детской областной больницы, инфекционной больницы и других учреждений здравоохранения Витебска.

17:02 Работники «Городской клинической больницы скорой медицинской помощи» в Минске выстроились в цепь солидарности.

16:31 Telegram-каналы призывают минчан в 19:00 традиционно выйти на площадь Независимости

В регионах люди могут собираться на центральных площадях и улицах.

Останавливаться нельзя. Двигаемся дальше!

Ключевые направления — наращивание уличной активности и расширение забастовки.

Протест

Выходим на локальные акции в любой точке городов и поселков в любое время. Долбим власть со всех сторон.

Договариваемся об акциях в чатах своих домов, кварталов и микрорайонов. Мы — партизаны, и действуем по-партизански: быстро, четко, организованно.

Вечером собираемся на центральных площадях, общаемся, танцуем, поем, обсуждаем новости.

Минск - площадь Независимости, 19.00. Время и место встречи — постоянно и неизменно!

Забастовка

Создаем стачкомы на каждом заводе, в каждой организации. Выбираем наиболее авторитетных товарищей и поручаем им организацию забастовки. Как организовать? Очень просто — прекратить работать, остановить станки и производственные мощности.

Не даем себя забалтывать. Не даем себя обмануть. Не ведемся на предложения «не нагнетать ситуацию», «потерпеть», «остыть».

У нас очень четкие, понятные, измеримые требования и никакой компромисс до их выполнения недопустим!

16:19 В 43-й гимназии родители требуют отстранить от работы учителей, которые подписывали сфальсифицированные протоколы.

15:55 Бастуют работники «Гродно Азота» и гродненской ТЭЦ-2, также бастуют десятки мелких фирм и компаний и большая часть ИП.

15:43 Цветов на Пушкинской все больше. Белорусы помнят своих героев.

15:33 На Академии наук минчане также выстроились в цепь солидарности.

15:22 На «Гродномпромстрой» забастовка идет полным ходом. Люди требуют отставки Лукашенко.

15:18 На Пушкинской выстроилась цепь солидарности.

14:38 Солигорские шахтеры собираются у здания РОВД и требуют освободить своих задержанных товарищей.

14:31 «Беларуськалий» охвачен «итальянской забастовкой». Шахтеры тщательно выполняют все предписания и нормы.

14:10 Марш новой Беларуси — на первых страницах мировых изданий.

14:02 Перфоманс возле Пушкинской в Минске.

Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by

13:54 На юрфаке БГУ формируется стачкам. «Собираются люди к декану идти пояснять, что, раз закон мертв, учиться незачем».

13:36 Стачком «Беларуськалия» выдвинул ультиматум: если задержанного Анатолия Бокана не выпустят из РОВД после трех часов — все работники предприятия соберутся у Солигорского РОВД, требуя освободить Бокана.

13:33 Рабочие Кыргызстана поддержали забастовки на белорусских предприятиях.

13:22 Свободная экономическая зона «Брест» - за честные выборы!

13:18 В Минске потребовали разблокировать «Хартию-97».

13:17 На Пушкинской также проходит флешмоб.

Фото: «Белсат»

13:14 Государственный секретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Лукашенко угрожает своему народу, и призвал власти Беларуси воздержаться от репрессий в отношении протестующих. Именно так он отреагировал на видео, где Лукашенко появился с автоматом калашникова.

13:05 Работники и студенты БГУ не изменяют традиции и уже стали в живую цепь солидарности около главного корпуса ВУЗа.

13:04 Возле Купаловского театра вновь собрались люди, чтобы выразить свой протест против действий властей.

13:03 На «Беларуськалии» продолжается забастовка. Как сообщют шахтеры, в знак протеста прекратило работу 1-е рудоуправление. Остальные работают в режиме «итальянской забастовки».

Минск

Фото: tut.by
Фото: tut.by

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