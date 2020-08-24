Шестнадцатый день белорусской революции (Онлайн)11
- 24.08.2020, 13:08
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Двигаемся дальше!
Сегодня в Беларуси шестнадцатый протестов и Общенациональной забастовки. 23 августа по всей стране прошел Марш новой Беларуси, в котором приняло участие более 600 тысяч человек. Только в Минске на акции было около 300 тысяч протестующих.
Cайт Сharter97.org продолжает протестные события в нашей стране.
17:03 Витебские медики написали открытое письмо к жителям Беларуси. В нем они поясняют свое отношение к тому, что сейчас происходит в стране. На момент публикации письмо подписали почти 240 работников областной больницы, больницы скорой помощи, детской областной больницы, инфекционной больницы и других учреждений здравоохранения Витебска.
17:02 Работники «Городской клинической больницы скорой медицинской помощи» в Минске выстроились в цепь солидарности.
16:31 Telegram-каналы призывают минчан в 19:00 традиционно выйти на площадь Независимости
В регионах люди могут собираться на центральных площадях и улицах.
Останавливаться нельзя. Двигаемся дальше!
Ключевые направления — наращивание уличной активности и расширение забастовки.
Протест
Выходим на локальные акции в любой точке городов и поселков в любое время. Долбим власть со всех сторон.
Договариваемся об акциях в чатах своих домов, кварталов и микрорайонов. Мы — партизаны, и действуем по-партизански: быстро, четко, организованно.
Вечером собираемся на центральных площадях, общаемся, танцуем, поем, обсуждаем новости.
Минск - площадь Независимости, 19.00. Время и место встречи — постоянно и неизменно!
Забастовка
Создаем стачкомы на каждом заводе, в каждой организации. Выбираем наиболее авторитетных товарищей и поручаем им организацию забастовки. Как организовать? Очень просто — прекратить работать, остановить станки и производственные мощности.
Не даем себя забалтывать. Не даем себя обмануть. Не ведемся на предложения «не нагнетать ситуацию», «потерпеть», «остыть».
У нас очень четкие, понятные, измеримые требования и никакой компромисс до их выполнения недопустим!
16:19 В 43-й гимназии родители требуют отстранить от работы учителей, которые подписывали сфальсифицированные протоколы.
15:55 Бастуют работники «Гродно Азота» и гродненской ТЭЦ-2, также бастуют десятки мелких фирм и компаний и большая часть ИП.
15:43 Цветов на Пушкинской все больше. Белорусы помнят своих героев.
15:33 На Академии наук минчане также выстроились в цепь солидарности.
15:22 На «Гродномпромстрой» забастовка идет полным ходом. Люди требуют отставки Лукашенко.
15:18 На Пушкинской выстроилась цепь солидарности.
14:38 Солигорские шахтеры собираются у здания РОВД и требуют освободить своих задержанных товарищей.
14:31 «Беларуськалий» охвачен «итальянской забастовкой». Шахтеры тщательно выполняют все предписания и нормы.
14:10 Марш новой Беларуси — на первых страницах мировых изданий.
14:02 Перфоманс возле Пушкинской в Минске.
13:54 На юрфаке БГУ формируется стачкам. «Собираются люди к декану идти пояснять, что, раз закон мертв, учиться незачем».
13:36 Стачком «Беларуськалия» выдвинул ультиматум: если задержанного Анатолия Бокана не выпустят из РОВД после трех часов — все работники предприятия соберутся у Солигорского РОВД, требуя освободить Бокана.
13:33 Рабочие Кыргызстана поддержали забастовки на белорусских предприятиях.
13:22 Свободная экономическая зона «Брест» - за честные выборы!
13:18 В Минске потребовали разблокировать «Хартию-97».
13:17 На Пушкинской также проходит флешмоб.
13:14 Государственный секретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Лукашенко угрожает своему народу, и призвал власти Беларуси воздержаться от репрессий в отношении протестующих. Именно так он отреагировал на видео, где Лукашенко появился с автоматом калашникова.
13:05 Работники и студенты БГУ не изменяют традиции и уже стали в живую цепь солидарности около главного корпуса ВУЗа.
13:04 Возле Купаловского театра вновь собрались люди, чтобы выразить свой протест против действий властей.
13:03 На «Беларуськалии» продолжается забастовка. Как сообщют шахтеры, в знак протеста прекратило работу 1-е рудоуправление. Остальные работают в режиме «итальянской забастовки».
Минск