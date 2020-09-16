«Люди кистями красят МАЗы»: как в Беларуси идут итальянские забастовки 16.09.2020, 18:43

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Заводчане находят уникальные пути, чтобы протестовать на рабочих местах.

Законодательство в Беларуси таково, что классическую забастовку не проведешь. Но заводчане все равно находят уникальные пути, чтобы протестовать на рабочих местах, пишет «Белсат».

«Людей начали заставлять работать из-под палки. Самых активных поувольняли. Угрожали даже физической расправой семьям тех, кто выступал за забастовку, давили через руководство, профсоюзы… Кто на что горазд. Никакой морали не осталось. Но так делать невозможно. И не обязательно, чтобы все предприятие стало, чтобы стачка была эффективной», – отметил основатель «Белорусского фонда солидарности» Ярослав Лихачевский.

«На БМЗ в Жлобине заводчан заставляли работать. Но вдруг обвалился газоотвод, и из трех печей только одна работает. И газоотвод очень медленно ремонтируют.

Моя любимая история – Городейский сахарный комбинат. Супербедное предприятие, руководство которого зарабатывает большие деньги на сахаре. Там людей очень запугали, очень сильно угрожали. В конце концов, они отказались от забастовки. Со всего предприятия уволились три человека. Только три. Но это были люди, которые отвечали за пусконаладочные процессы. И оборудование стояло, так как некому было его запускать. Потом нашли кого-то, запустили, а оборудование поломалось.

Уволили 10 человек с конвейера МАЗа, конвейер на долгое время стал. Потом сломались пульверизаторы. Теперь машины кистями красят. И за неделю на заводе производят столько машин, сколько раньше производили за день», – рассказал Лихачевский.

Солигорск уже стал легендарным городом. Но кроме знаменитого Юрия Корзуна, который приковал себя наручниками под землей, там происходит много чего еще.

«Люди очень активно протестуют на предприятии, спускаются в шахты, но не выполняют планы. И уже сорваны крупные контракты, не могут поставить в полном объеме удобрения», – рассказывает Лихачевский.

По словам Ярослава, такие действия происходят по всей стране:

«На Интеграле сгорело оборудование, на МТЗ сгорела подстанция. Своими действиями власти остановили экономику. И не стесняются никаких способов давления на рабочих».

А что после работы?

У тех, кто потерял работу, у каждого своя история:

«В худшем случае людей не просто увольняют, но и заводят уголовные дела. В такой ситуации мы помогаем пострадавшим уехать за границу, пока это все не закончится. Так заводчане едут в Литву, Польшу, Украину, несколько человек поехали в Латвию. Дмитрий, который из КГБ сбежал, он приехал к нам в Киев, и мы вместе с ним записывали призыв к шахтерам. Чтобы те, кого заставляют работать, не инструменты в руки брали, а ручку и писали заявления руководству и в прокуратуру о плохих условиях работы».

Если человеку ничего не угрожает, он остается в Беларуси. Ему выплачивают пособие в 1,5 тысячи евро от фонда – это должно хватить на первое время, пока человек ищет новое место работы или получает новую специальность.

«Те, кто был задействован в стачкомах, они остаются на связи с предприятием. Такие люди имеют больше доверия среди заводчан, легче с ними общаются, чем мы. Поэтому работать нам с заводами через бывших сотрудников гораздо проще», – отметил Лихачевский.

МАЗ в цифрах за август

Забастовщики завода собрали данные, сколько машин они выпускали до и после выборов. Когда организовать официальную забастовку на заводе не удалось (в частности, из-за частых визитов ОМОНа), люди начали срывать планы.

Количество выпущенных машин в день

фото с сайта: belsat.eu

Количество выпущенных машин в день

Максимальное отставание от плана каждый месяц этого года до выборов было не более 10%. За август фактически сделали 562 машины при запланированных 732. План почти в полтора раза больше, чем было выпущено. Если проследить интенсивность работы по готовым машинам, то после 9 августа видно, как на треть спало производство. Работники завода считают, что продержаться МАЗу за счет прибыли не удастся, еще больше сокращать зарплаты уже некуда:

«Можно было бы инвестировать в производство, оптимизировать рабочий процесс, увеличить продажу. Правда, последние двадцать шесть лет это как-то не получалось», – говорит Лихачевский.

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