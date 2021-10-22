В России произошел взрыв на пороховом заводе под Рязанью 22.10.2021, 10:09

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иллюстрационное фото

Погибли от двух до семи человек.

В Рязанской области РФ от двух до семи человек погибли в результате инцидента в цехе по производству пороха. О семи погибших сообщили в МЧС, о двух — в областном управлении СК, передает РБК.

«В настоящее время сотрудники Шиловского межрайонного следственного отдела выехали на место происшествия. Пока еще пожар не потушен, поэтому на место происшествия наши сотрудники не допущены», — говорится в сообщении СК.

По данным «Интерфакса», в здании цеха в Шиловском районе произошел пожар. «В цеху производился и хранился порох», — сказал источник. По его словам, судьба еще 10 работников остается неизвестной.

Позднее агентство, ссылаясь на информированный источник, сообщил, что в цехе произошел взрыв. «По предварительным данным, пять человек погибли на месте, еще двое умерли по пути в больницу», — сказал он. «112» также сообщает, что в цехе произошел взрыв.

«РИА Новости» утверждает, что в цехе произошел пожар. Агентство и Mash отмечают, что инцидент произошел на заводе «Эластик».

В пресс-службе МЧС России сообщили «РИА Новости», что причиной пожара стало нарушение технологического процесса. «В результате технологического процесса произошло возгорание на территории одного их цехов ФГУП «Эластик», — сказал собеседник агентства, уточнив, что площадь пожара устанавливается.

По предварительным данным МЧС, угрозы населению нет.

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