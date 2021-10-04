Франция и Испания запускают реформу энергорынка ЕС 4.10.2021, 20:46

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Цены на электричество нужно отвязать от цен на газ.

Франция и Испания намерены инициировать реформу энергетического рынка Европейского союза (ЕС), которая будет включать введение регулируемых тарифов для потребителей, чьи счета за электричество только в результате сентябрьского взлета цен на газ выросли на 400-500 евро в год. Об этом заявил после прибытия на заседание Еврогруппы (Совета министров экономики и финансов зоны евро) в понедельник в Люксембурге министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, выступление которого транслировала пресс-служба Еврокомиссии, передает finanz.ru.

Практических решений по реформированию энергорынка ЕС на заседании Еврогруппы в понедельник не ожидается, поскольку министры экономики и финансов зоны евро не обладают достаточными полномочиями для этого. По информации источников ТАСС в европейских институтах, итоги этой дискуссии и остальные предложения будут вынесены на рассмотрение глав государств и правительств ЕС в Брюсселе в конце октября.

Несправедливый рост цен

«Рост цен на энергию впервые будет сегодня в центре внимания на заседании Еврогруппы. Он вызывает у нас серьезную озабоченность, это несправедливо, неэффективно и очень дорого для европейских граждан», - заявил Ле Мэр.

«Те, кто считает рост цен на газ временным явлением, которое пройдет само собой, должны сказать это в лицо наиболее бедным гражданам, которые уже платят за электричество на 400-500 евро в год больше из-за роста цен на газ. Сохранение статус-кво невозможно», - подчеркнул министр экономики и финансов Франции.

«У европейского энергетического рынка есть одно серьезное достоинство, он обеспечивает поставки энергии всем государствам ЕС. Но также и один серьезный недостаток - это увязка цен на электричество с ценами на газ. Это полностью неэффективно, и мы более не можем с этим соглашаться», - сказал министр.

Реформа энергорынка

По его словам, Франция и Испания на заседании Еврогруппы изложат конкретные предложения по улучшению энергорынка ЕС.

«Во-первых, нам необходимо улучшить регулирование рынка газа и управление запасами газа. Во-вторых, нужно обеспечить долгосрочные контракты и регулируемые тарифы на электричество для граждан ЕС, которые должны быть твердо увязаны со стоимостью производства электроэнергии», - заявил Ле Мэр. - Это два конкретных предложения, которые мы хотим обсудить сегодня вместе с нашим испанским коллегой и рядом других стран ЕС».

«Если мы хотим обеспечить производство большего объема электричества без дополнительных выбросов углекислого газа, то атомная энергетика является сильным ответом на эту ситуацию», - продолжал министр экономики и финансов Франции.

Ле Мэр пояснил, что страны ЕС должны признать атомную энергетику зеленой ввиду отсутствия выбросов парниковых газов. Это обстоятельство позволит вкладывать средства из программ ЕС в строительство новых и модернизацию старых АЭС в европейских государствах.

Позиция Брюсселя

Заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что ЕК рассматривает вопрос признания атомной энергетики в качестве низкоуглеродного источника энергии. По его словам, Брюссель считает нынешний рост цен на газ временным явлением, которое лишь ускорит переход ЕС к зеленой энергетике.

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил в Люксембурге, что Еврокомиссия «готовит доклад о влиянии на европейский рынок глобального роста цен на газ. Я призываю обеспечить защиту наиболее уязвимых европейских семей, но мы также должны добиться, чтобы наши меры противодействия этому кризису не противоречили пути, который мы выбрали в направлении климатического перехода».

Отвечая на вопросы журналистов о газовой зависимости ЕС от России, он подчеркнул, что Евросоюз «намерен обсуждать пути диверсификации поставок и хранения, а также решить проблему высоких цен на поставки». Джентилони не уточнил, что цены на трубопроводный газ из РФ по долгосрочным контрактам для европейских потребителей являются самыми низкими на европейском рынке газа.

Газовые рекорды

Цена на газ в Европе в ходе торгов 4 октября вновь побила рекорд и впервые превысила 1,2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE. На прошлой неделе этот показатель впервые в истории превысил 1 тыс. долларов.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер ранее обращал внимание, что сильное отставание в закачке газа в подземные хранилища Европы и растущий спрос привели к тому, что цены на этот вид топлива в Европе побили рекорды и могут повыситься еще больше в ближайшее время.

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