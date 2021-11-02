Вероника Мищенко: Действия рабочих помогут переломить ситуацию в Беларуси 2.11.2021, 18:47

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Вероника Мищенко

Вчера впервые за год белорусы перехватили повестку у Лукашенко.

Блогер и активистка партии «Народная Грамада» Вероника Мищенко поблагодарила за смелость белорусских рабочих, ушедших в стачку.

– Я преклоняюсь перед всеми смелыми белорусами, поддержавшими стачку любым способом: ушедшими на народный карантин, взявшими отпуск, уехавшими или даже, написавшими заявление на увольнение.

Мы были уверены, что 20% самых смелых, мужественных и неравнодушных поддержат стачку, так и случилось. Вчера впервые за год белорусы перехватили повестку у Лукашенко. Мы не отвечаем на его непонятные мероприятия типа мутного “Схода” — мы реализуем свою повестку выхода из гуманитарной катастрофы, в которой оказалась Беларусь.

Я прошу всех, кто ещё не решился остаться дома, работайте с информацией. Рассказывайте о том что предлагает БОР, объясняйте почему важно остаться дома, отправляйте новости в боты телеграм-каналов Белорусского объединения рабочих и “Баста”.

Павел Северинец сравнил ситуацию в нашей стране с поздним летом, когда начинает опадать листва. Сегодня еще ничего не напоминает, что завтра придет осень: падает первый лист, на следующий день еще несколько. Но вдруг в один день мы просыпаемся и видим полуголые ветви и землю, усыпанную листвой. Не забывайте о солидарности и соблюдайте все меры предосторожности, берегите себя и своих близких.

Спасибо вам за смелость. Я знаю, что скоро наши действия помогут переломить ситуацию и освободить политзаключенных.

Жыве Беларусь!

Бастуй, Беларусь!

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