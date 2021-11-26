закрыть
26 ноября 2021, пятница, 21:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

КГБ массово увольняет людей на «Белоруснефти»

6
  • 26.11.2021, 20:24
  • 8,496
КГБ массово увольняет людей на «Белоруснефти»

Только забастовка сможет предотвратить массовые увольнения.

В производственном объединении «Белоруснефть» продолжаются массовые увольнения нелояльных к действующей власти работников. Подробности этого они рассказали в комментарии «Белсату».

Теперь уже бывшие работники «Белоруснефти» отметили, что в конце сентября в центральном офисе появилась новая должность: заместитель генерального директора по вопросам безопасности и кадров. На нее принят Александр Ткачев.

По информации «Гомельской правды», Александр Ткачев родился 17 сентября 1977 года в Жлобине. Окончил Академию МВД. Работал в отделе внутренних дел Жлобинского райисполкома, управлении КГБ в Гомельской области, заместителем начальника по вопросам кадров, идеологической и организационной работе Института национальной безопасности Беларуси, управляющим делами Гомельского райисполкома, потом – председателем Гомельского райсовета депутатов. 22 октября 2019 года его назначили начальником Главного управления юстиции Гомельского облисполкома, где с ним попрощались 6 сентября 2021 года.

Как рассказали «Белсату», свою работу на «Белоруснефти» Ткачев начал с объезда дочерних предприятий, на которых расспрашивал работников, в том числе ранее задержанных и оштрафованных за акции протеста.

«Спрашивал, почему задержали? Как отношусь к власти? Не озлобило ли меня задержание?» – рассказали бывшие работники объединения.

А через некоторое время политически неблагонадежных начали увольнять. Как объясняло руководство, именно после звонка Ткачева.

Известно об увольнении работников по крайней мере из семи предприятий концерна.

Вместе с тем сам Ткачев свою вину отрицает.

«Вам неправильно поступила информация. Я никого за политическую позицию не увольнял и увольнять никогда не буду. Спасибо, мне было очень приятно с вами поговорить. До свидания», – заявил он в разговоре с корреспондентом «Белсата».

Уволенные же работники отмечают, что раньше обсуждали, как пойти в стачку.

«Так спасибо властям – сейчас находимся в стачке. Режим сам помогает нам», – говорит собеседник.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип
Плохая новость из Берлина для Лукашенко
Плохая новость из Берлина для Лукашенко Александр Фридман
Чем рабочие будут кормить семьи?
Чем рабочие будут кормить семьи? Сергей Дылевский
С гопником начали говорить на его языке
С гопником начали говорить на его языке Telegram-канал «Ник и Майк»