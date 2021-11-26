КГБ массово увольняет людей на «Белоруснефти» 6 26.11.2021, 20:24

8,496

Только забастовка сможет предотвратить массовые увольнения.

В производственном объединении «Белоруснефть» продолжаются массовые увольнения нелояльных к действующей власти работников. Подробности этого они рассказали в комментарии «Белсату».

Теперь уже бывшие работники «Белоруснефти» отметили, что в конце сентября в центральном офисе появилась новая должность: заместитель генерального директора по вопросам безопасности и кадров. На нее принят Александр Ткачев.

По информации «Гомельской правды», Александр Ткачев родился 17 сентября 1977 года в Жлобине. Окончил Академию МВД. Работал в отделе внутренних дел Жлобинского райисполкома, управлении КГБ в Гомельской области, заместителем начальника по вопросам кадров, идеологической и организационной работе Института национальной безопасности Беларуси, управляющим делами Гомельского райисполкома, потом – председателем Гомельского райсовета депутатов. 22 октября 2019 года его назначили начальником Главного управления юстиции Гомельского облисполкома, где с ним попрощались 6 сентября 2021 года.

Как рассказали «Белсату», свою работу на «Белоруснефти» Ткачев начал с объезда дочерних предприятий, на которых расспрашивал работников, в том числе ранее задержанных и оштрафованных за акции протеста.

«Спрашивал, почему задержали? Как отношусь к власти? Не озлобило ли меня задержание?» – рассказали бывшие работники объединения.

А через некоторое время политически неблагонадежных начали увольнять. Как объясняло руководство, именно после звонка Ткачева.

Известно об увольнении работников по крайней мере из семи предприятий концерна.

Вместе с тем сам Ткачев свою вину отрицает.

«Вам неправильно поступила информация. Я никого за политическую позицию не увольнял и увольнять никогда не буду. Спасибо, мне было очень приятно с вами поговорить. До свидания», – заявил он в разговоре с корреспондентом «Белсата».

Уволенные же работники отмечают, что раньше обсуждали, как пойти в стачку.

«Так спасибо властям – сейчас находимся в стачке. Режим сам помогает нам», – говорит собеседник.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».