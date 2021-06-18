Группа «Кино» исполнила песню «Перемен» на концерте в Минске 2 18.06.2021, 7:44

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иллюстрационное Фото: vitya-tsoy.narod.ru

Продюсером шоу стал сын Виктора Цоя.

Группа «Кино» исполнила гимн белорусской революции, песню «Перемен», на концерте в Минске .Концерт прошел вчера вечером на «Минск-Арене».

Пел сам Виктор Цой, вернее оцифрованный голос музыканта, его сопровождало выступление двух басистов группы разных лет Александра Титова и Игоря Тихомирова, а также бессменного гитариста Юрия Каспаряна. Продюсер шоу — Александр Цой, сын Виктора.

Белорусы очень громко встретили гимн протестов на концерте в Минске. «Перемен! Перемен!», — скандировали сотни присутствующих на «Минск-Арене».

«Спасибо большое, что дождались в эти непростые времена», — многозначительно прозвучало со сцены.

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