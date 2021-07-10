Названы лучшие продукты на завтрак для гипертоников 10.07.2021, 8:45

5,146

Они помогут снизить высокое давление.

Высокое кровяное давление означает, что вашему сердцу приходится больше работать, чтобы перекачивать кровь по вашему телу.

Это может вызвать дополнительную нагрузку на ваше сердце и кровеносные сосуды, что впоследствии повысит риск сердечного приступа. К счастью, это состояние можно исправить если вести здоровый образ жизни, включая вкусные завтраки, пишет u-news.com.ua.

Овес

Овес содержит клетчатку, называемую бета-глюканом, которая может помочь снизить уровень холестерина в крови.

Согласно некоторым исследованиям, бета-глюкан может также снизить кровяное давление. Начните свой день с миски овсянки или используйте овсяные хлопья вместо панировочных сухарей, чтобы придать текстуры мясу или вегетарианским котлетам для гамбургеров.

Натуральный йогурт

Американская кардиологическая ассоциация заявила, что йогурт может снизить риск высокого кровяного давления у женщин. Несладкий йогурт (натуральный или греческий), как правило, более полезен. Его можно подавать с фруктами, орехами или семенами в качестве полезной закуски или десерта.

Ягоды

Черника и клубника содержат антиоксидантные соединения, называемые антоцианами, одним из видов флавоноидов. Было обнаружено, что у людей с самым высоким потреблением антоцианов, в основном из черники и земляники, риск высокого кровяного давления снизился на восемь процентов по сравнению с теми, кто потреблял антоцианы с низким содержанием. Наслаждайтесь ягодами в качестве закуски или сладкого угощения после еды или добавляйте их в смузи и овсянку.

Если у вас склонность к повышению давления, вам следует избегать жирных кусков мяса или полуфабрикатов, таких как колбасы и бекон, поскольку они могут быть с высоким содержанием соли и насыщенных жиров, что может вызвать повышение артериального давления и вызвать риск гипертонии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».