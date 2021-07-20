В РФ рабочих «Газпрома» отправили в колонию за беспорядки 8 20.07.2021, 18:23

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Они требовали погасить долги по зарплате.

Свободненский городской суд назначил реальные сроки рабочим Амурского газоперерабатывающего завода - одного из крупнейших мегапроектов «Газпрома» стоимостью почти триллион рублей.

Девять сотрудников предприятия были признаны виновными по делу о массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК), сообщает «Медиазона» со ссылкой на областное управление Следственного комитета.

Строители поругались с руководством завода и устроили бунт в июле 2020 года из-за задержки зарплат.

По версии следствия, причиной конфликта стало «возмещение расходов по оплате патентов на трудовую деятельность».

Не договорившись с топ-менеджерами, рабочие устроили погром в офисах, магазине, салонах связи и жилых помещениях, расположенных на территории завода, утверждают следователи.

Шестеро человек получили по полтора года колонии, трое - по одному году и семи месяцам заключения. «В отношении других активных участников беспорядков уголовные дела рассматриваются в суде», - сообщает СК.

В пресс-службе завода связывали бунт с «финансовыми претензиями ряда сотрудников к руководству подрядной организации» - компании «Ренейссанс Хэви Индастриз». Изначально Управление Следственного комитета по Амурской области возбудило уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК), но позднее переквалифицировало его на более тяжкую статью.

Сколько сейчас обвиняемых в деле неясно: изначально сообщалось об 11 задержанных, а в январе 2021 года стало известно, что под арестом уже 25 человек.

Напомним, в прошлом году сразу несколько крупных проектов «Газпрома» столкнулись с бунтами и трудовыми конфликтами из-за ограничений в пандемию и финансовых вопросов.

Так, в апреле взбунтовались работники Чаяндинского месторождения «Газпрома» в Якутии, помещенные на карантин. Они жаловались на качество работы столовой, неприемлемые условия быта, отсутствие защитных средств и невозможность покинуть предприятие.

В ноябре забастовку объявляли вахтовики, строившие компрессорную станцию N4 «Иван Москвитин» в Алданском районе Якутии.

Рабочие, задействованные в рамках проекта «Сила Сибири», с помощью которого Россия надеется стать крупным поставщиком газа в Китай, жаловались на невыплаты зарплат и нарушения условий трудового договора.

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