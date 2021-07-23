закрыть
23 июля 2021, пятница, 17:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Эшелон с российскими военными прибыл в Барановичи

20
  • 23.07.2021, 13:33
  • 9,230
Эшелон с российскими военными прибыл в Барановичи

По прибытии войска РФ сразу приступили к разгрузке техники и материальных средств.

В Беларусь продолжают прибывать эшелоны с военнослужащими России и техникой для подготовки и дальнейшего участия в совместном стратегическом учении вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2021», сообщает Минобороны Беларуси.

На железнодорожную станцию Лесная в Барановичском районе прибыли подразделения технического и тылового обеспечения.

Сообщается, что по прибытии на станцию личный состав, следовавший в составе эшелона, незамедлительно приступил к разгрузке техники и материальных средств.

Напомним, предыдущие учения «Запад» прошли в России и Беларуси в 2017 году. Тогда появилась информация, что после учений в Беларуси могут остаться российские войска.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Время открывать проходные
Время открывать проходные Ирина Халип
Таракан первым побежит из страны
Таракан первым побежит из страны Денис Гутковский
Беларусь уже не станет прежней
Беларусь уже не станет прежней Телеграм-канал «Баста!»
С чего начинается забастовка?
С чего начинается забастовка? Телеграм-канал БОР