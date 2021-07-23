Эшелон с российскими военными прибыл в Барановичи

Эшелон с российскими военными прибыл в Барановичи20
- 23.07.2021, 13:33
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По прибытии войска РФ сразу приступили к разгрузке техники и материальных средств.
В Беларусь продолжают прибывать эшелоны с военнослужащими России и техникой для подготовки и дальнейшего участия в совместном стратегическом учении вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2021», сообщает Минобороны Беларуси.
На железнодорожную станцию Лесная в Барановичском районе прибыли подразделения технического и тылового обеспечения.
Сообщается, что по прибытии на станцию личный состав, следовавший в составе эшелона, незамедлительно приступил к разгрузке техники и материальных средств.
Напомним, предыдущие учения «Запад» прошли в России и Беларуси в 2017 году. Тогда появилась информация, что после учений в Беларуси могут остаться российские войска.