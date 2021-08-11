«В России все чаще звучат раздраженные комментарии — хватит цацкаться с Лукашенко» 2 11.08.2021, 9:25

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Вышла программная статья председателя Президиума Совета по внешней и оборонной политике РФ.

Настроения в Кремле относительно судьбы Лукашенко нашли отражение в статье главного редактора журнала «Россия в глобальной политике», председателя Президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федора Лукьянова «Что надо делать Москве, чтобы привязанность к ней Беларуси не зависела от Лукашенко».

Выдержки из статьи приводит издание «Салідарнасць»:

Спустя год после президентских выборов ситуация в Беларуси и вокруг этой страны напоминает идеальный пат.

Россия тоже пребывает в патовой позиции. Лукашенко сохранил власть прежде всего благодаря Путину, и многие предполагали: теперь-то вопросы «наполнения Союзного государства новым содержанием» будут решаться быстро и под диктовку Москвы.

Этого не произошло. Если судить по внешним проявлениям, переговоры идут так же, как и прежде, – долго, вязко и без явного результата. Это кажется тем более странным, что степень экономической зависимости Минска от России выросла, на пресс-конференции Лукашенко вновь сказал, что ему нужны денежные вливания.

В России все чаще звучат раздраженные комментарии: хватит, мол, цацкаться с изворотливым клиентом, нужно либо заставить его пойти на наши условия, либо, пользуясь наличием многочисленных рычагов, обеспечить транзит власти.

Может ли Россия обеспечить передачу власти кому-то, кто ее устроит?

Примеры реального влияния России связаны с теми точками, где расположены ее военные базы – от Кыргызстана и Таджикистана до Армении и Сирии.

Армянский случай особенно показателен. Тот факт, что Армения зависела от Москвы в сфере национальной безопасности, позволял России терпимо относиться к армянским внутриполитическим кульбитам. Радикальная смена правящей элиты в 2018-м не привела к разрыву или глубокому кризису отношений. А прошлогодняя война, проигранная Ереваном, превратила страну в фактический протекторат России. И нынешние разговоры о размещении российских военных на границе с Азербайджаном – закрепление такого положения. Заметим, что Армения сильно зависит от России и экономически, но не это создало новое качество связей.

Если описанная гипотеза верна и пришла в голову не только автору этих строк, понятно, почему руководители российских силовых и политических структур так охотно поддерживают риторику Лукашенко о бесконечных внешних врагах. Чем их больше, тем актуальнее тема российской военной помощи. И тем ближе возможность уйти из утомившей всех патовой позиции.

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