The Washington Post: Противостояние Китая и США не похоже не «традиционную холодную войну» 12.08.2021, 11:51

Напряжение между Вашингтоном и Пекином значительно возросло.

Тарифная политика бывшего американского президента Дональда Трампа все еще функционирует. Вашингтон ищет способ ограничить влияние китайских технологических компаний, одновременно предоставляя средства американским фирмам. Китай пытается ограничить свою уязвимость перед новыми достижениями США. В такой атмосфере можно представить, что торговля между странами приходит в упадок. Но на самом деле, уровень торговли между Китаем и Америкой достиг исторического максимума, цитирует The Washington Post «Зеркало недели. Украина».

Это реалии современного мира. Китай и Соединенные Штаты становятся все более враждебными друг к другу во всех отношениях, но обе страны являются частью глобальной экономики, которая глубоко взаимосвязана и имеет собственную динамику. Напряжение растет, но торговля также развивается. Это касается не только Соединенных Штатов.

Между Китаем и Австралией растут споры. В прошлом году Пекин публично обнародовал жалобы на Австралию и предупредил, что лучше не «делать Китай врагом». И все же недавно покупки Китаем австралийских товаров достигли рекордно высокого уровня.

Вот почему аналогии с холодной войной на самом деле не передают необычную природу сегодняшней конкуренции великих держав. Во время холодной войны США и Советский Союз также развивали торговлю, но очень медленно. Масштабы торговли между Соединенными Штатами и Китаем расширяются быстрее.

Советский Союз не играл особенно яркой роли на экономической карте свободного мира. СССР председательствовал над жестко контролируемым экономическим блоком коммунистических стран, которые не имели связей с остальными странами. В основном, экономика СССР касалась ресурсов - нефти, газа, никеля, меди.

Китай, наоборот, глубоко интегрирован в мировую экономику. Сейчас это фактически ведущая торговая страна в мире. Двадцать лет назад большинство стран торговали с США. Сегодня ситуация изменилась. В прошлом году Китай вытеснил США как главного торгового партнера Европейского Союза.

Пекин требует потребителей США для своего экономического роста. В то же время, многим крупнейшим компаниям США, от General Motors и Apple до Nike, нужен китайский рынок. Эффект доступности дешевых товаров любого вида для американцев был тесно связан с поставками из Китая. Даже если рассматривать расширение «зеленой экономики» Соединенных Штатов, за этим тоже можно увидеть тень Китая. Солнечные панели стали такими доступными и распространенными, поскольку многие из них производятся в Китае.

Соединенным Штатам понадобится стратегия, что отражает сложность этих отношений, в которой Китай является частично конкурентом, частично клиентом, частично врагом. Часть этого администрация Байдена уже реализовала, объединив союзников Америки в более едином фронте против нарушения прав человека в Китае. Но Байден также столкнулся с реальностью того, что союзники США имеют тесные экономические связи с Пекином. В Азии именно Пекин является главным торговым партнером для большинства стран. Они хотели бы иметь как крепкие торговые отношения с Китаем, так и крепкие геополитические связи с Соединенными Штатами. Заставить их выбрать сторону может создать больше проблем, чем решить.

Добавляя еще больше нюансов: Китай силен, но он не захватывает мир. Перед ним стоят значительные вызовы. Он быстро «состарится» из-за наследства политики одного ребенка. Такая демографическая политика до сих пор не показала, что можно избежать «ловушки со средним доходом», с которой столкнулись экономики, которые стремятся присоединиться к «богатому миру».

Президент КНР Си Цзиньпин развивает государственный сектор и расширяет контроль над частными компаниями. А новая решительная внешняя политика Китая вызвала негативную реакцию со стороны его крупнейших соседей - от Индии до Австралии и Японии. На прошлой неделе Филиппины возобновили оборонительное соглашение с Соединенными Штатами, от которого собирались отказаться.

Может ли Вашингтон принять сложность этого вызова? США столкнулись с экономической силой, которая, в отличие от Германии и Японии, не зависит от гарантий американской безопасности. Америка столкнулась с новой великой державой, которая не является демократией и имеет другие ценности и убеждения. Это не новая «холодная война», а нечто более сложное: «холодный мир», резюмирует издание.

Рост активности Соединенных Штатов в Юго-Восточной Азии, регионе, который играет решающую роль в их стратегии противостояния с КНР, воспринимается Пекином как попытка Вашингтона перетянуть на свою сторону соседние государства и «сорвать региональный мир и стабильность». Но увеличение собственного экономического и геополитического веса делает Пекин все храбрее и настойчивее как в отношениях с другими государствами, так и в противостоянии со США.

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