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В Пинске бушует коронавирус

  • 30.09.2021, 22:40
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В Пинске бушует коронавирус
фото: REUTERS

Отменены массовые мероприятия на День города.

В Пинске решили отменить массовые мероприятия ко Дню города. Причина — «неблагоприятная эпидобстановка», сообщает портал «Першы Рэгіён».

1 и 2 октября Пинск готовился масштабно отпраздновать свое 924-летие. Однако программу пришлось скорректировать.

Массовые мероприятия решили отменить, но презентации некоторых обновленных социальных объектов в городе все же состоятся. К примеру, 1 октября откроют после реконструкции бассейн в яслях-саду № 19.

Едва ли не главным событием, приуроченным ко Дню города, станут торжества в женской консультации в микрорайоне Западный, где обустроили акушерско-гинекологическое отделение.

Кроме того, на кладбище на улице Спокойной откроют мемориал в память о жертвах Первой мировой войны. На первых порах на этом месте будет камень с табличкой. Позже добавят плиты, на которых будут выгравированы имена воинов.

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