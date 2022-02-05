Врачи назвали отличительную черту «Омикрона» у детей 5.02.2022, 8:43

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Это обусловлено особенностями детского организма.

При Омикрон-штамме коронавируса кашель у детей выражен сильнее, чем у взрослых.

Об этом рассказал врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин, передает cursorinfo.co.il.

По его словам, это обусловлено особенностями детского организма. Он также добавил, что эта отличительная черта не является особенно опасной и не несет дополнительных ухудшений.

«В целом Омикрон протекает совершенно как обычное ОРВИ. Самым выраженным симптомом там является кашель, именно с него манифестирует болезнь. Причем, кашель достаточно сильный, интенсивный особенно у детей. Причем, чем младше ребенок, тем более выражен этот симптом, поскольку кашель для детей в принципе довольно серьезная и распространенная проблема. Тем не менее он не более опасен, чем при любой другой вирусной инфекции, никаких дополнительных ухудшений тут мы не видим», — отметил врач.

Данные по постковидному синдрому, по словам Кондрахина, еще только накапливаются. Но уже можно сделать определенные выводы о том, что люди, переболевшие омикроном, часто испытывают выраженную слабость, сохраняющуюся и после выздоровления.

«Обращают внимание также и на головную боль. Слабость же, в свою очередь, очевидно, — как раз следствие воздействия вируса на нервную систему человека. Вопрос только в том, как дальше будет развиваться этот постковидный синдром. Пока кажется, что все проходит относительно спокойно и без нарушений», — заключил клинический фармаколог.

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