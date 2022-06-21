Самоубийство режима Путина Игорь Эйдман

21.06.2022, 11:43

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Игорь Эйдман

Маньяка можно только обезвредить и изолировать.

Опять пишут, что Путин - глава ОПГ, которая захватила власть в России. Если бы...

Наверное, изначально так и было, но сейчас все гораздо хуже.

Путин не Дон Карлеоне, а - Чикатило, не крестный отец, руководствующийся рациональными корыстными мотивами, а маньяк, пытающийся реализовать свои бредовые сверхценные идеи и паталогические пристрастия.

Широкомасштабное вторжение России в Украину было абсолютно иррационально даже с точки зрения интересов преступников, его начавших. Это в чистом виде отсроченное самоубийство режима. Путинской ОПГ оно было просто не нужно. Ее власти ничего не угрожало.

Главари мафии могли спокойно продолжать воровать миллиардами в России (зачем им Украина) и наслаждаться жизнью. Но 24 февраля одним ударом российская верхушка полностью разрушила свои долгосрочные перспективы, стала врагом номер один для семи ведущих стран мира, которые устроили на ее интересы настоящее сафари.

Вторжение в Украину - выстрел Путина и Ко даже не в ногу, а в собственные половые органы.

С крестным отцом мафии можно договариваться, его поведение инструментально рационально, от него знаешь, что ожидать. Маньяка можно только обезвредить и изолировать, все переговоры с ним бессмысленны, а договоренности не стоят ломаного гроша.

Кто бы объяснил это Макрону и Шольцу...

Игорь Эйдман, "Фейсбук"

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