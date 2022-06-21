Минчанам не дают покоя клещи из Дроздов

Минчанам не дают покоя клещи из Дроздов2
- 21.06.2022, 11:47
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Что делать, чтобы они на вас там не напали?
В Минском городском центре гигиены и эпидемиологии 20 июня показали на карте, где в столице обитают клещи. А также рассказали, как себя защитить.
Итак, особо внимательными следует быть в следующих местах:
лесопарк «Дрозды»;
лесной массив Цнянского водохранилища;
лесопарк «Зеленый Луг»;
лесополоса по улице Скорины;
экологическая тропа «Лесное озеро»;
фруктовый сад на Рафиева;
лесопарк «Медвежино»;
экологическая тропа «Медвежино»;
озелененная территория по ул. Лосика — Семеняко;
лесополоса по ул. Гуртьева — Фогеля;
пляж №9 Заславского водохранилища.
И если в мае таких точек было 9, то теперь — 11. А вот экотропы «Серебряный лог» и «Город птиц», а также парк Грековой и «Тиволи» из списка удалили.
Специалисты подчеркнули, что сейчас в Минске — сезон активности клещей. Через их укус могут передаваться возбудители «клещевых инфекций», такие как болезнь Лайма и клещевой энцефалит.
В Центре отметили, что уровень укусов за 5 месяцев 2022 года снизился в сравнении с аналогичным периодом 2021 года на 10 %.
«Нападение клещей чаще происходило в лесу, сельской местности и на загородных дачных участках. При обращении за медицинской помощью в 19 % случаев пациенты указывали, что укус произошёл на территории г. Минска и закрепленных пригородных зонах отдыха», — отметили эксперты.
Как обезопасить себя?
Если вы планируете посетить лесные, парковые и другие зоны естественного обитания клещей, то вам следует:
одеться так, чтобы паразиты не смогли залезть под одежду. Например, в этом помогут комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, длинными рукавами, плотными манжетами, желательно с капюшоном.
выбирать светлую однотонную одежду, потому что на ней легче увидеть клещей.
каждый час осматривать себя и спутника, чтобы вовремя обнаружить и снять клеща. Особое внимание уделите границе волосистой части головы, за ушами, на шее, естественным складкам кожи (подмышки, живот).
по возвращении из леса, парка внимательно осмотреть одежду и кожные покровы, домашних питомцев, букеты из лесных и полевых цветов и другие вещи, привезенные из леса.
использовать репелленты (средства, которые отпугивают клещей) или акарицидно-репеллентные средства (одновременно отпугивает и уничтожает клещей).