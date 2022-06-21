Минчанам не дают покоя клещи из Дроздов 2 21.06.2022, 11:47

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Что делать, чтобы они на вас там не напали?

В Минском городском центре гигиены и эпидемиологии 20 июня показали на карте, где в столице обитают клещи. А также рассказали, как себя защитить.

Итак, особо внимательными следует быть в следующих местах:

лесопарк «Дрозды»;

лесной массив Цнянского водохранилища;

лесопарк «Зеленый Луг»;

лесополоса по улице Скорины;

экологическая тропа «Лесное озеро»;

фруктовый сад на Рафиева;

лесопарк «Медвежино»;

экологическая тропа «Медвежино»;

озелененная территория по ул. Лосика — Семеняко;

лесополоса по ул. Гуртьева — Фогеля;

пляж №9 Заславского водохранилища.

И если в мае таких точек было 9, то теперь — 11. А вот экотропы «Серебряный лог» и «Город птиц», а также парк Грековой и «Тиволи» из списка удалили.

Специалисты подчеркнули, что сейчас в Минске — сезон активности клещей. Через их укус могут передаваться возбудители «клещевых инфекций», такие как болезнь Лайма и клещевой энцефалит.

В Центре отметили, что уровень укусов за 5 месяцев 2022 года снизился в сравнении с аналогичным периодом 2021 года на 10 %.

«Нападение клещей чаще происходило в лесу, сельской местности и на загородных дачных участках. При обращении за медицинской помощью в 19 % случаев пациенты указывали, что укус произошёл на территории г. Минска и закрепленных пригородных зонах отдыха», — отметили эксперты.

Как обезопасить себя?

Если вы планируете посетить лесные, парковые и другие зоны естественного обитания клещей, то вам следует:

одеться так, чтобы паразиты не смогли залезть под одежду. Например, в этом помогут комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, длинными рукавами, плотными манжетами, желательно с капюшоном.

выбирать светлую однотонную одежду, потому что на ней легче увидеть клещей.

каждый час осматривать себя и спутника, чтобы вовремя обнаружить и снять клеща. Особое внимание уделите границе волосистой части головы, за ушами, на шее, естественным складкам кожи (подмышки, живот).

по возвращении из леса, парка внимательно осмотреть одежду и кожные покровы, домашних питомцев, букеты из лесных и полевых цветов и другие вещи, привезенные из леса.

использовать репелленты (средства, которые отпугивают клещей) или акарицидно-репеллентные средства (одновременно отпугивает и уничтожает клещей).

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