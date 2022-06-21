Астрономы узнали неожиданные подробности об истории Марса 21.06.2022, 12:27

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В этом им помог метеорит.

Исследователи изучили небольшой кусок породы, который откололся от Марса и попал на Землю. В нем нашли подсказки о формирования красной планеты, пишет «Хайтек».

Речь идет о метеорите Шассиньи, который упал на Землю в 1815 году: теперь ученые провели новый анализ и сделали неожиданные выводы. Оказывается, летучие газы, такие как углерод, кислород, водород, азот появились на Марсе не так, как говорится в современных популярных теориях.

Согласно современным моделям, планеты рождаются из остатков звезды. Звезды формируются из туманного облака пыли и газа, когда плотный сгусток вещества разрушается под действием силы тяжести. Он вращается и собирает все больше материала, чтобы расти.

Этот материал формирует диск, вращающийся вокруг новой звезды. Внутри этого диска есть пыль и газ: они начинают собираться вместе. В результате появляется новая молодая планета. Данные о Солнечной системе подтверждают, что она сформировалась таким же образом около 4,6 млрд лет назад.

Согласно современным моделям, расплавленная формирующаяся планета поглощает летучие газы из солнечной туманности. Поскольку на этой стадии планета очень горячая и мягкая, летучие вещества попадают в океан магмы, а затем частично выделяются в атмосферу по мере охлаждения мантии.

После анализа метеорита Шассиньи выяснилось, что его состав благородных газов отличается от марсианской атмосферы. Исследователи предположили, что кусок породы — это часть недр планеты.

Выяснилось, что изотопы криптона в метеорите соответствуют изотопам хондритовых метеоритов, а не солнечной туманности. Это означает, что метеориты заносили различные элементы на Марс раньше, чем предполагали ученые.

Кроме того, оказалось, что атмосфера планеты не могла образоваться только из-за выделения газов из мантии, поскольку тогда бы образцы имели другой состав. Вероятнее всего, Марс сформировал атмосферу из солнечной туманности после охлаждения магмы.

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