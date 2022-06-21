Немецкая оппозиция призвала Шольца прекратить попытки поговорить с Путиным 5 21.06.2022, 15:39

3,056

Олаф Шольц

Переговоры с президентом РФ сейчас не имеют смысла.

Оппозиция в бундестаге призвала к "усилению экономического и военного давления" на страну-оккупанта Россию, а также к прекращению попыток "договориться" с лидером российского режима Владимиром Путиным. Об этом эксперт по внешней политике фракции Христианско-демократический союз Юрген Хардт говорил в эфире канала NDR Info.

Как выразился депутат, переговоры с президентом РФ "сейчас не имеют смысла".

Он раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца, который "до сих пор считает, что такие разговоры имеют смысл".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».