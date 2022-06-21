Немецкая оппозиция призвала Шольца прекратить попытки поговорить с Путиным

Немецкая оппозиция призвала Шольца прекратить попытки поговорить с Путиным5
- 21.06.2022, 15:39
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Переговоры с президентом РФ сейчас не имеют смысла.
Оппозиция в бундестаге призвала к "усилению экономического и военного давления" на страну-оккупанта Россию, а также к прекращению попыток "договориться" с лидером российского режима Владимиром Путиным. Об этом эксперт по внешней политике фракции Христианско-демократический союз Юрген Хардт говорил в эфире канала NDR Info.
Как выразился депутат, переговоры с президентом РФ "сейчас не имеют смысла".
Он раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца, который "до сих пор считает, что такие разговоры имеют смысл".