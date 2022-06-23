Ученые: Мировой океан наполняют «подземные дожди» 2 23.06.2022, 18:18

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Цикл продолжается без влияния человека.

Геологи из Клермонского университета Оверни, Франция, построили модель внутреннего круговорота воды нашей планеты и выяснили, что ее «питают» не только извне. Твердая порода в мантии Земли, расположенная между корой и ядром, насыщается химически диссоциированной водой. Концентрированная суспензия затем просачивается обратно к земной коре, образуя так называемый «мантийный дождь».

В своем исследовании ученые указали, этот водный слой находится на глубине около 410 километров под поверхностью Земли. Оказалось, что по мере погружения плиты породы и воды в мантию и повышения температуры и давления, горные породы тают и высвобождают «обратные дожди». Эта вода покрывает минералы в верхней мантии, что снижает их температуру плавления, продолжая цикл таяния пород и высвобождения воды.

Ученые давно выяснили, что вода может уходить в мантию из-за сдвижения тектонических плит и возвращаться на поверхность в результате извержения вулканов, образования новой коры в океанических центрах распространения или через геотермальные источники.

Этот круговорот воды между мантией и поверхностью Земли и обеспечивает сбалансированный уровень моря, который держится относительно постоянным в течение последних 500 миллионов лет.

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