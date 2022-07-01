закрыть
1 июля 2022, пятница, 23:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Бердянске захватчики пытались достать со дна затонувший корабль «Саратов»

2
  • 1.07.2022, 22:31
  • 3,552
В Бердянске захватчики пытались достать со дна затонувший корабль «Саратов»

Россияне устроили мощные взрывы в порту Бердянска.

В пятницу, 1 июля, в порту оккупированного Бердянска прогремели мощные взрывы. Их устроили россияне, пишет unian.net.

Сегодняшние взрывы - результат подрывов оккупантами затопленного украинскими воинами большого десантного корабля "Саратов". Русские безрезультатно пытаются поднять его со дна моря и взорвать.

Вчера в порту также раздавались взрывы. По свидетельству очевидцев, россияне также предпринимали попытки взорвать "Саратов".

"Бердянск. Все взрывы, которые были слышны в Бердянске — это результат подрыва орками своего затонувшего корабля "Саратов". Сегодня, кстати, они опять его взрывают, но у них это сделать ну никак не получается", - отметили авторы канала.

Канал "Запорожье. Инфо" отмечает, что "Саратов" не хочет умирать второй день подряд. Журналисты издания также опубликовали фотографии с места происшествия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

День «независимости» Дроздов
День «независимости» Дроздов Ирина Халип
Полуночные призраки в Сувалкском коридоре
Полуночные призраки в Сувалкском коридоре Владимир Халип
Игры закончились 24 февраля
Игры закончились 24 февраля Андрей Зубов
Наша задача — свергнуть Лукашенко
Наша задача — свергнуть Лукашенко Юрий Романенко