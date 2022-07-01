«Пропали конфеты Roshen, чипсы Estrella, ассортимент молока стал меньше» 1.07.2022, 22:58

Какие продукты и товары исчезли из магазинов Беларуси?

«Радыё Свабода» спросило у белорусов, что они больше не могут найти на полках магазинов.

В результате санкций против Лукашенко, а также «ответных мер» белорусского правительства с полок магазинов стали исчезать привычные для белорусов продукты.

Продукты и товары

«Исчез немецкий сыр дорблю, испанские овощи и фрукты, вместо них теперь овощи и фрукты из Узбекистана, России, Ирана, Азербайджана, они хуже, а иногда и дороже», — перечисляет продукты, которые она покупала, женщина из Минска.

Правительство Беларуси запретило ввоз ряда товаров, в том числе фруктов и овощей, молока и мяса, из ЕС еще в январе. 29 июня стало известно, что указ продлен, но введены некоторые послабления: разрешен ввоз абрикосов, черешни, черешни, нектаринов, слив и хурмы.

С исчезновением продукции Roshen сократился и ассортимент конфет.

«Пропали конфеты Roshen, чипсы Estrella, ассортимент молока стал меньше», — сообщают белорусы.

Украинские соусы «Чумак», украинское пиво и каменная соль также исчезли с прилавков магазинов. Также нет замороженных овощей польского производства — их заменили на российские. Польские корнишоны исчезли из белорусских магазинов.

«Исчезли краска для волос Wella, Londa, корм для кошек «Четыре лапы», который производится в Украине», — сообщают минчане.

Исчезают и некоторые лекарства: один из жителей Минска пожаловался на отсутствие глазных капель Froxal.

Сообщается, что обезболивающее «Параскофен» уже пару месяцев отсутствует в аптеках Ивьевского и Лепельского районов.

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