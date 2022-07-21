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Лига конференций: израильский «Хапоэль» победил минское «Динамо»

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  • 21.07.2022, 22:51
Лига конференций: израильский «Хапоэль» победил минское «Динамо»

Израильские футболисты победили со счетом 2:1.

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций минское «Динамо» потерпело минимальное поражение от «Хапоэля».

ХАПОЭЛЬ Б-Ш — ДИНАМО Мн — 2:1

ХАПОЭЛЬ Б-Ш: Глазер — Дадиа (Стоянов, 58), Эльхамед, Мигел Витор (к), Элдер Лопеш — Иеэзкель (Сельмани, 58), Андре Мартинш, Кельтенс, Йосефи, Анса (Шехтер, 75) — Хемед (Хатуэль, 46).

Запасные: Харуш, Миха, Мадмун, Тиби, Элиас, Аскиас, Цадик, Барейро.

ДИНАМО Мн: Хаткевич — Бегунов, Швецов, Сачивко, Вакулич — Быков, Кисляк (к) (Гречихо, 46), Козлов (Наумов, 92+) — Ложкин (Концевой, 46), Бакич (Бакич, 74), Ориньо (Демченко, 75).

Запасные: Шпаковский, Синенко, Ховалко, Калинин.

ГОЛЫ: 1:0 — Иеззкель (1). 2:0 — Хатуэль (52). 2:1 — Концевой (76).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Иеззкель (6), Анса (64); Вакулич (73), Козлов (79).

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