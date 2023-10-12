Политолог об отношении Израиля к Лукашенко: Настал момент правды 12.10.2023, 16:17

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Григорий Месежников

Диктатор долгое время разыгрывал доброе отношение к евреям.

Путин прокомментировал нападение на Израиль террористов из ХАМАСа. Осуждения действий боевиков не последовало, вместо этого он обвинил во всем США.

Российская пропаганда (а за ней и лукашенковская) открыто поддерживают палестинских террористов.

Почему Кремль и Лукашенко солидаризировались с террористами?

Этот вопрос сайт Charter97.org задал словацкому политологу и президенту Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григорию Месежникову:

— Это нисколько не удивляет, поскольку Москва уже давно поддерживает контакт с ХАМАСом, можно сказать, на уровне официальных двусторонних международных отношений. В этой ситуации связь с ХАМАСом для России не представляет никакой проблемы, хоть это и террористическая криминальная структура. ХАМАС — организация, которая осуществляет геноцидную политику. А то, что они устроили сейчас, просто выходит за рамки всех возможных зверств, которые только может террористическая организация совершить.

Здесь прослеживаются совпадения в подходах у России в отношении Украины и ХАМАСа в отношении Израиля. Здесь, как говорится, все один к одному. Когда их выгоняют с территории, которую они до этого захватили, то военные и гражданские находят там просто кошмарную картину зверств. Здесь между Россией и ХАМАСом разницы почти никакой.

ХАМАС входит в тот самый интернационал государств-изгоев, в который вошли Россия, Иран, а также «Хезболла», являющаяся прокси Ирана. Подыгрывает им, конечно, Александр Лукашенко, то есть под его руководством Беларусь стала, по сути дела, таким же государством.

К сожалению, это тоже урок для Израиля, для его политического класса. Большинство населения этой страны все-таки симпатизировало Украине. Но политическое руководство Израиля расценило ситуацию так, что будет пытаться остаться на равноудаленной дистанции, помогая, конечно, Украине во многом, но не поставляя оружие.

Я нисколько не сомневаюсь, что не только Иран, но и Россия имеет причастность к тому, что произошло. Поэтому не только Путин, но и вообще вся российская пропаганда просто млеет от счастья после произошедшего, это просто кошмар какой-то. Это люди, которые поддерживают геноцид. Это может быть даже еще хуже, чем геноцид, еще не все раскрыто из того, что произошло. Произошедшее — за пределами всего человеческого, никакие животные не могут такого совершить, это зверство в самом худшем варианте.

— Вы сказали, что Лукашенко подыгрывает врагам Израиля. Почему он это делает?

— Насколько я знаю, он пытался играть картой доброго отношения к евреям, еврейской культуре, пытался каким-то образом подмазаться к Израилю. С израильской стороны тоже звучали такие нотки, что нужно все-таки подумать и о евреях в Беларуси, чтобы отношения не осложнялись, чтобы не было репрессий со стороны диктаторского режима Лукашенко в отношении евреев.

Но сейчас настал момент правды — или вы на стороне вот этого всего зверья, или вы против. Тот, кто не осуждает, тем более — кто с этим солидарен (а это как раз все эти российские Z-каналы в Telegram), они по факту поддерживают самые ужасные вещи, возможно, даже хуже, чем то, что делало ИГИЛ.

В Беларуси, думаю, население все-таки правильно сориентировано, хоть и понятно, что нет возможности открыто проявить солидарность с Израилем. Но что касается Лукашенко, то он сейчас находится на стороне зла.

— Российская пропаганда солидаризируется с Ираном и палестинскими боевиками. Это какая-то установка или они действуют автономно в этой ситуации?

— На самом деле это даже и не так важно, хотя, я думаю, что какая-то установка все-таки есть. Она проявляется хотя бы в том, что кремлевское руководство не осуждает ХАМАС, пытается приписать ответственность и той, и другой стороне. Они говорят, что нужен мир, что стороны должны воздержаться и прочее. А Путин даже упрекает Израиль, что во всем его вина, что причина всего — якобы израильская политика поселений. Это играет только на руку ХАМАСу, потому что не Израиль это все начал. Никакой провокации не было со стороны Израиля, он вообще, как правило, просто отвечает на зверства, совершенные террористами.

Открыто поддержать такие зверские убийства, я думаю, что даже Кремль бы не отважился. Но тем, что в РФ не осуждают произошедшее, там расширяется поле возможного. Поэтому многие из всех этих Z-блогеров либо анонимно, либо даже не скрывая имен, солидаризируются с тем, с чем у них никогда не было проблем. Они ведь абсолютно все на 100% антисемиты, черносотенцы c антиизраильскими взглядами.

Они так ведут себя несмотря на то, что Израиль сдержано повел себя в отношении российской агрессии против Украины. Израиль помогал Украине, но в этой помощи не зашел дальше гуманитарной, возможно — была какая-то помощь с информацией, которую израильские спецслужбы могли собирать, и так далее. Но остановилось все перед военной помощью.

Даже если бы Израиль каким-то образом в чем-то и поддерживал Россию (к счастью, этого не было, нет и не будет), они все равно бы остались антисемитами. Это не изменило бы их настроения, их представления. Эти люди сейчас показывают свое истинное лицо, они способны не только поддержать, но и осуществлять то, что делают ХАМАСовские террористы.

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