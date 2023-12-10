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Полина Шарендо-Панасюк стала победительницей премии «Правозащитная солидарность»

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  • 10.12.2023, 18:39
Полина Шарендо-Панасюк стала победительницей премии «Правозащитная солидарность»
Полина Шарендо-Панасюк

Опубликован полный список победителей премии правозащитного сообщества Беларуси за 2023-й год.

Стали известны лауреаты Премии правозащитного сообщества Беларуси за 2023 год, сообщает правозашитный центр «Вясна». Церемония награждения состоялась сегодня, в Международный день прав человека 10 декабря 2023 года.

В новой номинации «Правозащитная солидарность года-2023» победительницей стала политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк.

«Правозащитная солидарность» — новая номинация. На нее выдвигается лицо, пострадавшее от репрессий и давления в этом году и/или в предыдущие годы за свою деятельность по продвижению и/или защите прав человека в Беларуси.

Напомним, что Полина Шарендо-Панасюк, мать двоих детей, содержится за решеткой с 3 января 2021 года. Полину приговорили к двум годам заключения по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 368 УК РБ («Оскорбление Лукашенко»), ст. 369 («Оскорбление представителя власти»), ст. 364 («Насилие или угроза насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»).

В номинации «Правозащитник года-2023» объявлены два победителя – заместитель председателя Беларусской ассоциации журналистов Олег Агеев и адвокат Наталья Мацкевич.

«Журналистом года-2023» признан политзаключенный главный редактор «Региональной газеты» Александр Манцевич.

«Правозащитной кампанией/инициативой года-2023» названа служба эвакуации BYSOL.

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