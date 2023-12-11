Андрей Шарендо: Это награда для всех женщин-политзаключенных 1 11.12.2023, 15:04

Полина Шарендо-Панасюк

Тысячи узников режима Лукашенко продолжают борьбу.

В Вильнюсе 10 декабря наградили победителей Премии белорусского правозащитного сообщества. Эта премия вручается ежегодно за достижения в области прав человека. И первым победителем в новой номинации «Правозащитная солидарность года» стала активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк.

Муж политзаключенной, активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо в интервью сайту Charter97.org рассказал, что считает эту премию наградой для всех женщин, находящихся в лукашенковских застенках:

— Это премия для непокоренной Виктории Кульши, которую уже трижды судили, а ее срок стал просто бесконечным. Виктории, которая только за последние 3 месяца больше 70 суток провела в ужасных условиях ШИЗО, но продолжает борьбу за свою честь и достоинство.

Это награда для Ольги Золотарь, матери пятерых детей, которая даже в тюрьме продолжает разговаривать на белорусском языке, верить в Бога и вдохновлять других политзаключенных.

Это премия и для Елены Петровны Гнаук, простой пенсионерки, силе воли и мужеству которой может позавидовать любой мужчина. Это награда и для Елены Лазарчик, которая сопротивляется, и о судьбе которой неизвестно уже по более полугода.

На награждение правозащитники называли цифры, что в Беларуси около полутора 1500 политзаключенных. Некоторые из них ссылаются на цифру в 1700 политзаключенных. Но на самом деле их намного больше. На этой же встрече присутствовали бывшие политзаключенные, которые говорили, что на самом деле узников режима Лукашенко в несколько раз больше. Реальное число политзаключенных может даже превышать отметку в 5000 человек. Это значит, что имена тысяч политзаключенных нам неизвестны. И наша приоритетная задача — знать их имена, чтобы их борьба, их страдания не были напрасны.

Уже на этой неделе, 15 декабря, в Гомельском областном «суде» будет рассмотрена апелляция на последний приговор Полины. Понятно, что это просто формальность, а приговор останется в силе.

Но это значит, что уже на этой неделе Полина может быть этапирована из СИЗО №3 города Гомеля, где она провела последние несколько месяцев. Вероятнее всего, Полину снова этапируют в колонию №24 «Заречья». В колонию для женщин рецидивистов, которая известна своими жестокими условиями содержания. Для Полины повторится так называемый «год сурка» — постоянные испытания штрафным изолятором и камерами закрытого типа. Но Полина не сдается и продолжает борьбу. Она искренне благодарна всем за ту волну солидарности, которая случилась с ней за последние несколько месяцев, за те сотни писем, переводов и бандеролей, которые ей прислали. Полина призывает белорусов не сдаваться на пути к свободе Беларуси!

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