Провальное выступление Путина Алексей Буряченко, «Апостроф»

22.02.2023, 9:15

У главы РФ не было шансов «перебить» мощные ходы Байдена.

Послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию было направлено прежде всего для внешнего мира. Путин еще раз пытается себя противопоставить Западу, в то же время показывая, что готов к переговорам о мире. Для внутреннего электората было несколько месседжей, но больше всего обрадовались российские чиновники, получив новый вкусный пирог в виде очередного фонда для распила средств.

Это выступление следует воспринимать как формальность. Ему хоть и наплевать на конституцию, но он должен держать какую-нибудь цивилизационную рамку. В первую очередь, не для внутреннего электората, а для внешнего сектора. Для внутреннего он традиционно говорит о скрепах, борьбе с коллективным мероприятием, противостоянии концептуальных моделей.

Но где же Путин больше зарабатывает? В торговле с коллективным Западом, которому он публично пытается себя противопоставить. А этим выступлением он имитирует признаки правового государства, показывая Западу, что готов к переговорам о мире, но на своих условиях. Вот о чем идет речь.

Очень важно, что такого выступления Путин не делал в прошлом году, потому что это было накануне нового полномасштабного наступления на Украину. Потому он и отказался. А в этом году он не мог отказаться. Именно по тем причинам, которые я назвал выше.

Могли ли мы ожидать чего-нибудь нового в этом выступлении? Конечно, нет. Он не мог сказать ничего нового, потому что такое выступление формируется аналогом нашего Института стратегических исследований, действующего в России. Это выступление должно содержать определенные блоки и соответствующие институциональные наполнения. Следовательно, не стоило ожидать от этого выступления что-то прорывное от Путина. Он в очередной раз говорил о необходимости проведения так называемой «СВО», о том, что все идет по плану, а основной целью, конечно, было «освобождение» людей Донбасса. А все остальное – это не провал РФ, а такая операция прикрытия, чтобы Украина не напала на них и т.д.

Путин еще раз закрепил фундамент той идеологической конструкции, которую мы недавно слышали на Валдае. Более того, Валдай был более откровенен и направлен на внутренний электорат.

Подчеркиваю, сегодняшнее его обращение – это, во-первых, формальность, во-вторых, должно действовать в определенных канонах, и в-третьих, ничего ожидать и не стоило.

К тому же у Путина не было никакой возможности перебить приезд Байдена в Киев. Это было совершенно невозможно. Что бы там в Кремле ни пытались, как бы ни переписывали тексты – у них ничего не удалось. Перебить такое событие у Путина не было возможности. Ему нечего противопоставить Байдену – ни на внешнем контуре, ни на внутреннем. То есть мы можем констатировать очередной путинский провал.

Что касается экономических месседжей для внутренней аудитории – то, что в экономике РФ есть проблемы, это уже ни для кого не секрет. Об этом официально говорили чиновники, отвечающие за финансовый сектор. И дефицит бюджета РФ уже совершенно никого не удивляет. Более того, знаменитый фонд «Благосостояние», наполнявшийся нефтегазовыми долларами, еще с прошлого года чрезвычайно активно использовался для закрытия и перекрытия дыр, в частности, в социальной сфере. Да и огромные средства на обеспечение армии и проведение так называемой мобилизации. Ибо для такого большого количества чмобилизованных необходима и техника, и оружие, и одежда, и продовольствие – а ничего не было. А еще логистика, размещение. Поэтому это действительно требует значительных ресурсов, которые и вымываются отовсюду. Плюс нужно учесть усиление санкций, которое также не добавляет доходов в бюджет РФ.

Все эти аспекты и привели к тому, что этот год экономика РФ будет проходить очень тяжело. Но путину на все наплевать. Он ставит перед своими прихвостнями абсолютно политические цели, в которых они должны сакрализовать участников так называемой «СВО». Он пытается сделать то же, что Брежнев после второй мировой войны, когда сакрализованы были те люди, которые участвовали в той войне. Он делает то же, давая так называемым участникам так называемой «СВО» большие льготы, средства, жилье и т.д. Более того, семьи погибших и выжившие должны составить элитный фундамент для последующего путинского режима накануне очередных выборов в РФ и составят основу его электорального ядра.

И, конечно, очень обрадовались этому фонду ветеранов «СВО» сами чиновники, потому что они хотят на новом фонде нажиться, банально украсть. Ибо деньги выделяются на программу огромные, прежде всего из фонда «Благосостояния», и соответственно за три года можно будет их прожрать. Хотя этот фонд планировался на 20 лет, а съедят за три.

Алексей Буряченко, «Апостроф»

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