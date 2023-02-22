Путин понял, что «влип» 5 Альфред Кох

22.02.2023, 10:48

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Альфред Кох

Глава РФ пытается откупиться.

Закончился триста шестьдесят третий день войны. Фронт как обычно, стабилен. И по некоторым признакам, российское наступление начинает потихоньку выдыхаться (так, впрочем, толком и не начавшись).

Я, конечно, еще продолжаю допускать, что чего-то не понимаю, не все вижу и где-то в укромном месте у Путина скрывается какая-то могучая армия, которая в нужный момент выпрыгнет как чертик из коробочки…

Но если этого нет, то тогда я не знаю, на что он рассчитывает. Может на Китай? Но давайте обо всем по порядку. Начнем с путинского послания Федеральному Собранию.

В сущности, рассказывать нечего. Он опять обвинил всех кого можно (кроме себя) в том, что он напал на Украину. Наговорил кучу бессмысленной патриотической чепухи, на этом разговор про войну закончил и перешел к раздачам хлебов.

Аттракцион невиданной щедрости продолжался больше часа из тех почти двух, что он потратил на свое выступление. Его обязательства повысить зарплаты и пенсии, выплаты и пособия, надбавки и коэффициенты явно демонстрировали, что Путин понял, что влип и хочет от народа откупиться.

Типа: я тут ненароком угробил тыщ двести-триста вашего брата, кого насовсем, а кого – покалечил, так я за это вам денег заплачу. Берите – мне не жалко. Судя по реакции зала, народу велено встретить эту оплату трупов бурными и продолжительными аплодисментами.

А, в сущности, какой у народа есть выбор? Трупы не вернешь, а денежки пригодятся. И если понравится такая торговлишка с Кремлем, то глядишь народ и во вкус войдет: погибают-то сотни тысяч, а выплаты получают десятки миллионов. Не такая уж это плохая идея, а?

Но есть у нее и минусы. Во-первых, такое массовое повышение доходов неизбежно скажется на потребительских ценах, и инфляция, вызванная этими выплатами, сожрет основную часть этих доходов. А в сочетании с огромными военными расходами и обещанными строительством дешевого жилья, скоростных железных дорог до Владивостока и прочих Нью-Васюков, эти путинские заманухи сильно превзойдут возможности бюджета. И тогда Набиуллина включит печатный станок, что разгонит инфляцию еще сильнее…

Все, что сегодня наобещал Путин, до боли напоминает мне политику Горбачева. Который ничего институционально не хотел менять, но при этом увеличивал всем зарплаты, вел войну в Афганистане и, не смотря на резкое падение доходов бюджета, тратил огромные деньги на ВПК. Чем это закончилось – все знают.

Единственное, что отличает Путина от Горбачева, так это то, что Горбачев хотел сближения с Западом, а Путин в аналогичных обстоятельствах, решил с Западом поругаться. Что ж, время рассудит, кто был прав. У нас есть уникальная возможность увидеть реализацию альтернативного горбачевскому сценария. Боюсь, что финал будет еще более печальным. И сырьевой придаток Китая может оказаться отнюдь не самым плохим вариантом.

Приостановка Путиным участия России в процессе ограничения стратегических вооружений в этой связи выглядит вполне логично и предсказуемо. Она не произвела ожидаемого автором эффекта разорвавшейся бомбы. Что ж: конфронтация, так конфронтация. Вернемся в добрежневскую эру.

Характерно, что Путин, сам являясь плоть от плоти человеком брежневского «застоя», последовательно разрушил весь тот базис, на котором оный «застой» стоял и отбросил Россию во времена дуумвирата Хрущева и Маленкова vs Трумэн – Эйзенхауэр. А этой эпохи он не знает, ее не чувствует и как себя вести в ней – не знает.

Сдается мне, что недолго задержавшись в этом дуумвирате, он свалится в понятный и простой «большой стиль» Кобы и полетят воронки по столице, кося тысячами «преданных партийцев», что сегодня слушали его на этом «съезде победителей»...

Выступивший следом за Путиным Байден был лаконичен и эффектен. Он не кашлял, не запинался и не сбивался на просторечия как Путин, а хорошо поставленным голосом бойко прочитал по телесуфлеру красивую речь про то, что «свобода лучше чем несвобода» (Хе-хе). Из его уст это звучало убедительнее, чем из уст Димона и я с удовольствием смотрел на дедушку.

Совершенно очевидно, что это было начало его предвыборной кампании. Начало эффектное и очень точное. Вышедшие в конце его речи дети лишний раз это подтвердили.

Не знаю как насчет итогов его кампании, но пока Байден как президент США полностью связал свою политическую судьбу с итогами этой злосчастной войны. И у него теперь есть только один выход: эту войну выиграть. Что не может не радовать.

Последнее неизвестное в этом уравнении – позиция Китая. Есть много противоречивых сигналов. С одной стороны, Китай твердо стоит на принципах уважения суверенитета и территориальной целостности Украины. И его заинтересованность в экономическом сотрудничестве с Западом заставляет Пекин быть осторожным и не дает Путину втянуть Китай в этот конфликт на стороне России.

А с другой стороны, то, что главный человек в китайском Политбюро по иностранным делам – Ван И в беседе с Жозепом Боррелем картинно удивлялся, почему Запад может давать оружие Украине, а Китай России – нет, является очень плохим симптомом.

Завтра этот высокопоставленный китайский чиновник встретится с Лавровым, а может быть и с Путиным и о чем там они договорятся – предсказать невозможно.

Говорят, 24 февраля, в годовщину начала этой войны, Си Цзиньпин должен выступить со своим собственным планом урегулирования. Утечки, которые есть по поводу этого плана (Кулеба говорит, что он его уже видел), не дают оснований для оптимизма. В этом плане будто бы есть остановка боевых действий и прекращение поставок Украине западного оружия и нет вывода российских войск с территории Украины.

Если это правда – то все это плохо пахнет и мне не нравится. Но давайте подождем выступления китайского лидера. Чего раньше времени паниковать? Китайцы – мудрый и осторожный народ. Они больше про бизнес, а не про войну. Им конфронтация не нужна.

В любом случае, нам нужно побеждать. И Запад (включая, разумеется, Украину) свой выбор сделал. И теперь уже поздно что-то менять.

Тем более, что наше дело – правое, враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, t.me

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