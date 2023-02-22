Андрей Зубов: Генералам придется убрать Путина 2 22.02.2023, 11:28

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Андрей Зубов

Фото: RFE/RL

В ближайшее время в России случится переворот.

В каком состоянии к годовщине войны в Украине подходит российское общество и власть? Об этом сайт Charter97.org поговорил с российским историком и политологом Андреем Зубовым.

— Российское общество, в отличие от российской власти, даже формально не едино. Большинство россиян наблюдает за тем, что происходит в Украине, без большого восторга, но с определенной покорностью. Российское общество не привыкло за долгие годы коммунистического режима серьезно обсуждать действия власти. Тем более, что в начале российскому обществу все очень нравилось. Большинство было за присоединение Крыма, мечтали и о воссоединении бывшего Советского Союза. В этом смысле Путин не ошибся, поставив на эту позицию.

Но он ошибся в другом. Он ошибся в том, что Украина согласится на такое предложение. Он рассчитывал на победу за несколько дней, практически бескровную оккупацию Украины, как произошла оккупация Крыма в 2014-м году. Но ничего подобного не произошло. И сейчас российское общество растерянно, потому что оно видит, что «Акелла промахнулся», и очень серьезно промахнулся. Не только в отношении Украины, хотя это самое главное, что Украина успешно сопротивляется и даже перешла в контрнаступление, но в том, что мировое сообщество отнесется достаточно равнодушно и терпимо к его агрессии. Оно не отнеслось ни равнодушно, ни терпимо. Визит Байдена в Киев — триумфальное увенчание этой коллективной поддержки не только Западом, потому что поддерживает Украину и Дальний Восток, Япония, Южная Корея, Тайвань, весь демократический мир.

Те, кто умеет рассуждать, пока еще не утратил эту способность, они все это видят и смущены. Меньшинство русского общества с самого начала не принимало этой агрессии. Война, которая началась год назад, стала катастрофическим шоком для многих, которые решили уехать за границу, чтобы не иметь ничего общего с этой властью. Вторая волна была после начала мобилизации. В общей сложности уехало более миллиона человек, хотя никто точно не подсчитывал. Кто-то вернулся, кто-то уезжал и приезжал — всякое бывало. Но это тоже очень большая демонстрация. Хоть миллион человек — это меньше 1% населения России, но это в основном креативная часть общества. Его потеря для России катастрофична.

Люди, которые остались в России, тем более те, кто уехал, сейчас понимают ясно, что эта война проиграна Путиным. Она проиграна - об этом на днях заявил Навальный из своего концлагеря, об этом говорят практически все. Надежд на победу нет. У некоторых есть еще надежда, что Путин как-то вывернется из этой ситуации, у других — что Запад расколется. Но эти надежды с каждым днем ослабевают.

Выходит, что к годовщине начала войны русское общество подходит с опущенными руками. По большому счету, так можно сказать и об элите. Представители властной элиты тоже, кто может, пытаются спрыгнуть или уже спрыгнули с тонущего корабля и уплыли кто куда — кто в Грузию, кто в Европу, кому куда можно было уехать. Оставшиеся понимают еще лучше, чем простые обыватели, что война проиграна и не на что надеяться.

Сейчас в русской элите царит величайшее разочарование Путиным вообще и этим военным предприятием в частности. Конечно, есть определенная часть, как Кадыров, Пригожин, какие-то генералы КГБ, которые хотят победить любой ценой. Но понятно, что это невозможно. Их поддержка в обществе тоже сокращается, они раздражены, ругаются друг с другом и с армией. Это все — признаки общего ослабления.

— Год назад против войны выступил генерал-полковник Леонид Ивашов. Высказывался он не с антивоенных позиций, а с точки зрения имперцев, которые считают, что Россия просто не готова на данный момент воевать. В недавнем интервью изданию «Republic» Ивашов заявил, что все хуже, чем он думал, а Путин лишь способствует расширению блока НАТО, усилению Запада. Насколько такая имперская позиция, что все проблемы в войне из-за Путина, а нужно действовать еще жестче, популярна в России?

— То, что проблемы из-за Путина, это ясно, потому что он руководит страной. А то, что надо действовать «еще жестче», так могут рассуждать только дилетанты. Потому что какими силами действовать? Где эти силы, которыми действовать еще жестче? Что сделать? Просто погнать, как персы, бичами солдат в бой? Так солдаты разбегутся. Сейчас невозможно ничего сделать. В этом-то и вся проблема, что сколь бы громко ни кричал Пригожин, сколько бы он ни размахивал кувалдой, сколько бы ни кричал Кадыров, ничего сделать невозможно. - Украина сопротивляется, армия украинская воюет очень хорошо. Это признают даже сами Пригожин и Кадыров. Все более мощное оружие поступает в Украину с Запада, финансовая поддержка обеспечена полная. На что тут рассчитывать? Какая жесткость? Никакой жесткости быть не может, можно только совершить самоубийство, использовать ядерное оружие, после чего Россия погибнет. Но на это, думаю, мало кто пойдет. Все-таки ядерное оружие не в руках Пригожина или Кадырова.

— Могут ли такие «ястребы», сторонники войны и «жестких мер», выйти на первые роли в России?

— Могут, но это ничего не изменит. Берия, этот кровавый «лубянский маршал», когда умер Сталин, вышел на первую роль в государстве и первым делом стал проводить курс на либерализацию Советского Союза. Это был единственный выход. Он начал договариваться об объединении Германии на демократической основе и Австрии, о завершении Корейской войны.

Я думаю, если Кадыров и Пригожин не полные идиоты, то они прекрасно понимают, что у них нет возможности ужесточать ситуацию. Они ничего не могут сделать. Они могут попытаться что-то сделать, но их тогда просто армия сметет, потому что армейские генералы прекрасно понимают, что русская армия не может воевать сейчас против украинской, снабженной западным оружием. Или же они сами изменятся и когда получат власть, станут очень либеральными, станут инициаторами переговоров с Западом. Другое дело, что Запад с такими людьми и близко переговариваться не будет. Но они могут попытаться.

— Какие сценарии развития ситуации в России вы видите в ближайшем будущем?

— Наиболее вероятен сценарий военного поражения России. Оно уже происходит. То, что огромная русская армия, которая считается второй армией в мире после Соединенных Штатов, не в состоянии была за год подчинить себе не только Украину, а хотя бы большую ее часть и Киев, говорит о том, что поражение уже есть. Оно будет просто проявляться все более и более ясно.

Скорее всего, мы будем иметь следующий сценарий. Сначала будет попытка русского наступления, которое уже, вроде бы, началось или готовится в ближайшие дни. Это наступление после некоторых частных успехов из-за общей слабости, нефункциональности и немотивированности русской армии захлебнется, при этом русская армия понесет в эти первые недели наступления очень большие потери. После этого Украина пойдет в контрнаступление и, по всей видимости, где-то фронт рухнет. Тогда начнется уже реальное изгнание русских войск из Украины.

Вот это приведет к уже полному краху путинской политики, а, соответственно, и самого Путина, потому что у него не будет больше аргументов, зачем он вообще нужен России. А с другой стороны, он будет пытаться эту ситуацию переломить, будет требовать от генералов победы. Генералы понимают, что победа невозможна, и в итоге им придется просто убирать Путина, чтобы выжить самим.

Я ожидаю в той или иной форме переворот. Если Пригожин, Кадыров или КГБ станут поперек этого переворота, то, скорее всего, они будут уничтожены. Потому что это уже будет борьба за выживание. Предполагаю, что вся эта драматическая ситуация развернется этой весной, где-то в апреле-мае. И военное правительство, военная администрация, будет стремиться закончить эту войну. Скорее всего, она заключит соглашение с Украиной, что российские войска уйдут мирно и спокойно, но со всей территории Украины, включая Крым.

После этого необходимы будут переговоры с Западом. С Украиной, естественно, тоже, но в первую очередь с Западом, потому что народ будет очень недоволен, обрушение экономики будет в этот момент уже очень заметно. В то же время военное поражение вызовет фрустрацию, упадок и раздражение в людях, которые еще верили в возможность победы или хотя бы почетного мира. И чтобы это компенсировать, нужна будет помощь Запада. Нужно будет, как ни странно, помогать не только Украине, но и России. Необходимо будет, по крайней мере, снимать санкции, восстанавливать экономические и финансовые потоки, которые сейчас заморожены.

Для этого необходимо вести переговоры. Понятно, что у военных нет никаких ресурсов для этого. Руководство путинское дезавуировано в результате того, что они являются соучастниками развязывания войны. Видимо, будут обращаться к каким-то политикам, гражданским, которые пользуются некоторым уважением на Западе и одновременно достаточно уважаемы в нынешней российской элите. И вот тогда начнутся переговоры. А дальше уже посмотрим, как все будет. Это довольно непредсказуемые вещи.

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