От Киева «за три дня» до «взятия Ореховки»: эксперт рассказал о деградации российской армии 1 22.02.2023, 15:02

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Александр Коваленко

Оккупанты на отлично выполнили план по своей денацификации и демилитаризации.

В каком состоянии российская армия подходит к годовщине полномасштабного вторжения в Украину? Об этом сайт Charter97.org поговорил с военным аналитиком Александром Коваленко.

— Российская армия выполнила на отлично план по денацификации демилитаризации самой себя. Фактически 24 февраля 2022 года цели российской армии заключались в том, чтобы в максимально короткие сроки захватить территории от Харькова до Одессы, а также Черниговскую, Сумскую, Киевскую области со столицей Украины, плюс Житомирскую область для перерезания ряда логистических маршрутов.

На сегодняшний день главная стратегическая задача российской армии — захватить поселок Ореховка в Запорожской области.

Мы видим сужение целей от огромных областей, сопоставимых с левобережьем или правобережьем Украины, до уровня поселков, сел. Даже Бахмут, который по тактическим и стратегическим меркам является маленьким городком, уже девятый месяц не могут захватить. Вот именно с этим и подошла российская армия к годовщине войны.

Очевидно, что российская армия истощена по ряду позиций. Это профессиональная и качественная составляющая. Отсутствие профессионального младшего состава, отсутствие профессионального старшего состава. А все почему? Потому что он попросту уничтожен.

Отсутствие профессиональных военных, ставка на мобилизованных, а также на ресурс зеков, говорит о том, что качественной компоненты в этой армии не осталось. Российский генералитет как проводил абсолютно бездумные и примитивные наступательные операции, так и продолжает их проводить.

Мы удивлялись тому, как они заходили в Украину. Ровные танковые колонны, когда они заезжали в Бучу, полностью расстреливались. В этой ситуации их зачастую спасало то, что заканчивался боекомплект противотанковых ракетных комплексов. Некоторое время спустя мы видели, как они форсировали Северский Донец и потеряли за 24 часа батально-тактическую группу. Россияне пытались форсировать реку, находясь под артиллерийским ударом. Буквально три недели назад мы смогли наблюдать за тем, как аналогичная тактика использовалась при штурме Угледара. Прошел год — практически нулевая эволюция в тактике и стратегии, построении боевых порядков. Все очень предсказуемо.

Техническая составляющая также демонстрирует демилитаризацию российской армии. Мы уже неоднократно видели в зоне боевых действий танки Т-62, которые выпускались в 1975 году, мы видели гаубицы Д-1, которые выпускались с 1943 по 1949, это ровесницы Второй мировой войны. Все меньше качественной техники в зоне боевых действий, все меньше «парадной техники», все больше расконсервированных танков и другой бронетехники.

Фиксируется недокомплектация подразделений, которая не позволяет россиянам осуществлять свои функциональные задачи, ведение наступательных действий. Мы видим огромное количество дневных потерь, которые сопоставимы с выводом из строя одной батальонно-батальонной-тактической группы. Если за март российские оккупанты потеряли 3 900 убитыми, то в январе 2023 они потеряли более 21 700 личного состава.

В марте они потеряли почти 900 единиц средней и легкобронированный техники, в январе — менее 300. Уменьшение количества техники напрямую влияет на выживаемость экипажа. С учетом того, что их профессионализм также упал, жертв становится еще больше.

На сегодняшний день 11-й танковый полк укомплектован танками на 30%, 79-й мотострелковый полк на 30% укомплектован БМП и так далее. Пожалуй, самый высокий уровень комплектации только у 1-го танкового полка — 90%, а также у первого МСП и 15-го.

Примерно полтора месяца назад в районе Нижней Дуванки 26-й танковый полк попытался осуществлять наступательные действия. В результате танковый полк переформировался в роту.

Когда говорят о новом наступлении этой армии, то это будет ограничено узкими локациями. Это все, на что способна российская армия.

— Как этот год сложился для ВСУ?

— Что касается украинской армии, то это был очень сложный год. По ряду показателей, это даже неоспоримо, российская армия была значительно более сильной. По количеству личного состава, техники и возможности применения той номенклатуры, которой у украинской армии не было и нет до сих пор, она превосходила ВСУ. У российской армии был большой спектр средств, который позволял ей доминировать над украинской.

Тем не менее, украинская армия смогла не только удержать контроль над большей частью территории, блокируя и тормозя наступление российской армии, но и перейти в контрнаступление, что с учетом сил и средств противника, казалось невероятным. Однако мы увидели освобождение северного плацдарма — Киевской, Черниговской и Сумской областей, освобождение Харьковской области и правобережной Херсонщины, а также Николаевщины. Также стоит добавить освобождение острова Змеиный, на котором оккупанты не присутствуют, так как для них это было бы самоубийством.

Мы заставили россиян бежать, а также заручились международной поддержкой. Безусловно, для того чтобы создать баланс сил, нам нужно была помощь партнеров. Благодаря этому, если сравнивать потенциал армий, то ВСУ становятся все более современными. У нас все меньше советской компоненты, все больше оружия западного образца. Даже современного по западным меркам.

M2 Bradley — это БМП, которая находится на вооружении армии США, Striker — аналогично, Changeler 2 — основной танк армии Великобритании, Leopard2 мы будем получать не в основной версии, а сразу A6 и A5, в некоторых случаях даже есть перспектива получения Leopard2 A7. Такая же ситуация и с танками Abrams, они не будут базовыми.

2023-й год — год получения Украиной современной техники, которая несравнима с советской и даже той, которую мы получали от наших партнеров в 2022 году. Несмотря на серьезные потери в технической компоненте, мы подходим, в отличие от России, не с деградацией, а эволюцией технической составляющей войск.

2023-й год может стать моментом, когда на поле боя появится элемент технического и технологического дисбаланса в пользу ВСУ.

— Что россияне могут предпринять 24 февраля?

— Путин может выйти и станцевать «Яблочко» на Красной площади. Это единственное, что они могут сделать. Фактически все, что мы наблюдали 24 февраля 2022 года, они повторить сейчас не смогут.

Российская армия не сможет осуществить наступление по широкому фронту. Они не смогут осуществить массовый авиационный налет на территорию Украины, потому что работают силы ПВО.

Ракетный удар, естественно, они нанесут, но возникает вопрос: что в нынешнем положении российской армии является массированным ракетным ударом. 160 единиц ракет морского и сухопутного базирования, как это было 24 февраля 2022 года? Они больше не повторяли такой удар.

Я не сомневаюсь, что они попытаются нанести устрашающий ракетный удар, но его значение будет составлять до 70 единиц разной номенклатуры. Исключительно смесь всего, что есть, а также дроны-камикадзе, которые будут усиливать террористический эффект. Но мы это все видели, здесь нет ничего удивительного. Поэтому я и говорю, что самое удивительное — если Путин станцует «Яблочко» на Красной площади.

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