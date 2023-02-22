закрыть
22 февраля 2023, среда, 20:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Глава КГБ пугает Лукашенко отстранением от власти

10
  • 22.02.2023, 20:03
  • 5,858
Глава КГБ пугает Лукашенко отстранением от власти

Тертель заявил, что противники режима стремятся к власти и управлению страной.

Глава Комитета госбезопасности Иван Тертель на десятой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва сообщил, что противники Беларуси планируют дальнейшие меры по дестабилизации ситуации в стране, передает БелТА.

Он обратил внимание на то, что «наши противники планируют дальнейшие меры по дестабилизации ситуации в стране», на фоне событий, происходящих на юге, а также на фоне других локальных конфликтов на постсоветском пространстве и в других частях мира. Он подчеркнул:

– Планы их распространяются на период 2024-2025 годов.

И пояснил, что весь контекст связан с устремлением противников к белорусским органам власти и управления, к совершению акций, которые направлены на подрыв стабильности в Беларуси. Тертель сказал, что обо всех этих угрозах докладывают Александру Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три вывода из выступления Путина
Три вывода из выступления Путина Юрий Бутусов
Этот бронепоезд дальше не едет
Этот бронепоезд дальше не едет Владимир Халип
Понедельник имени Джо
Понедельник имени Джо Андрей Санников
Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун
Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун Владимир Фесенко