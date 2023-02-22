Глава КГБ пугает Лукашенко отстранением от власти 10 22.02.2023, 20:03

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Тертель заявил, что противники режима стремятся к власти и управлению страной.

Глава Комитета госбезопасности Иван Тертель на десятой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва сообщил, что противники Беларуси планируют дальнейшие меры по дестабилизации ситуации в стране, передает БелТА.

Он обратил внимание на то, что «наши противники планируют дальнейшие меры по дестабилизации ситуации в стране», на фоне событий, происходящих на юге, а также на фоне других локальных конфликтов на постсоветском пространстве и в других частях мира. Он подчеркнул:

– Планы их распространяются на период 2024-2025 годов.

И пояснил, что весь контекст связан с устремлением противников к белорусским органам власти и управления, к совершению акций, которые направлены на подрыв стабильности в Беларуси. Тертель сказал, что обо всех этих угрозах докладывают Александру Лукашенко.

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