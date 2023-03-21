В Молодечно машину после столкновения разорвало на части 2 21.03.2023, 11:55

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ДТП случилось на улице Великий Гостинец сегодня утром.

В Молодечно столкнулись три машины. Одну из них разломало на две части. Происшествие случилось на улице Великий Гостинец сегодня утром. По предварительным данным, повреждения получили водители «Хонды» и «Фиата», сообщает kraj.by.

ДТП случилось примерно около 07:15 — 07:20. в нем участвовали три автомобиля — «Хонда», «Фиат» и «Жигули». Одну из машин, которая фактически развалилась на части, придется эвакуировать при помощи подъемного крана. По предварительным данным, водитель «Фиата» получил перелом двух ребер и травму грудной клетки. Эти травмы характерны для ситуации, когда водитель был пристегнут ремнем безопасности.

У водителя «Хонды» подозревают черепно-мозговую травму и повреждение позвоночника. «Жигулями» управлял пожилой мужчина. Дедушка телесных повреждений, по предварительным данным, не получил, но находился в состоянии, похожем на шок. Его машина пострадала меньше всего.

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