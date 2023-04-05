Политолог об освобождении Борис: Лукашенко начал реагировать на санкции 1 5.04.2023, 12:11

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Дмитрий Болкунец

Фото: DELFI

Масштабный ультиматум заставит диктатора выпустить политзаключенных.

Вчера, 4 апреля, стало известно о прекращении уголовного дела в отношении главы Союза поляков Беларуси Анжелики Борис.

Это «жест доброй воли» или вынужденная реакция режима Лукашенко на жесткую и последовательную позицию Варшавы по санкциям? Об этом сайт Charter97.org поговорил с белорусским политологом Дмитрием Болкунцом.

— Думаю, что это первый шаг, когда Лукашенко начал реагировать на санкции, введенные Польшей. В первую очередь это касается закрытия одного из автомобильных погранпереходов на границе с Польшей.

Мне кажется, что дальше мы увидим продолжение. Подчеркну, что здесь важно не останавливаться и не снижать давление. Если Польша ограничится только лишь либо своими гражданами, либо теми, кто принадлежит к Союзу поляков и является его активистами, либо лидерами этой организации, это будет большой ошибкой. Лукашенко продолжит репрессии. Важно, на мой взгляд, все-таки продвигать тему масштабного ультиматума и идти к полному перекрытию всех грузов. Тогда Лукашенко совершит тоже самое, что с Анжеликой Борис в отношении всех без исключения политзаключенных.

— Почему Лукашенко с одной стороны говорит, что не отпустит Анджея Почобута, а с другой освобождает Борис?

— Думаю, что здесь дело в давлении. Он сегодня говорит одно, а завтра втихаря сделает другое. Если будет давление, то Лукашенко сделает так, как выгодно ему. Для него никакой угрозы не представляет никто из тех политзаключенных, кого вы назвали. Предполагаю, что для него «дешевле» отпустить, чем удерживать.

Еще хотел бы добавить касательно размещения в Беларуси ядерного оружия. Если Европейский союз хочет, чтобы ракета из Беларуси прилетела по территории одной из сопредельных стран, то ответ должен быть именно таким, как они сейчас делают. Например, Жозеп Боррель (верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности — прим.) может ограничиться еще несколькими заявлениями в Twitter.

Это приведет к тому, что через несколько месяцев по территории ЕС из Беларуси просто прилетит ракета с ядерной «начинкой». Это случится обязательно.

Если ЕС этого не хочет, то должен занять очень жесткую и принципиальную позицию. Как раз идея ультиматума прекрасно вписывается в эту историю. Нет более уникального инструмента для того, чтобы остановить Лукашенко и Путина.

Им нужно выкатить ультиматум, что в случае размещения ядерного оружия на территории Беларуси полностью весь транзит грузов через сухопутную границу Беларуси будет прекращен. Поверьте, что в этом случае никакие ядерные ракеты на территории Беларуси не появятся. Европа должна определиться.

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