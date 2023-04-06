«Лукашенко спасовал перед беспрецедентными мерами Польши» 6.04.2023, 10:59

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Андрей Шарендо

Фото: «Белсат»

Давление на диктатора надо усиливать.

Уголовное дело в отношении главы Союза поляков Беларуси Анжелики Борис прекратили. О чем это говорит и что прямо сейчас можно сделать для освобождения всех политических заключенных?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с активистом гражданской кампании «Европейская Беларусь» и мужем политзаключенной Полины Шарендо-Панаcюк Андреем Шарендо.

— Освобождение Анжелики Борис — это как раз и есть действие тех санкций, которые некоторые называют «неработающими». Польша пошла на беспрецедентные для соседних стран меры перед которыми режим и спасовал. Ведь поляки практически полностью перекрыли режиму Лукашенко контрабанду, в том числе сигарет.

Сейчас на белорусско-польской границе работает только один погранпереход, который может принимать грузовой транспорт и там он проходит весьма серьезный контроль. Это ударило по «кошелькам Лукашенко», которые зарабатывали на контрабанде товаров очень большие деньги. Можно сказать, что режим спасовал перед беспрецедентными мерами Польши.

Как муж политзаключенной хотел бы призвать власти Польши и других стран не останавливаться, не снижать санкционное давление, а только его усиливать.

— Какие последние новости получали от вашей жены Полины?

— Ситуация очень трудная. Более трех месяцев от нее практически нет новостей. Единственное, Полину несколько недель назад смог посетить адвокат. К сожалению, ситуация такая, что адвокат просто не может передать нам ту информацию, которую бы хотелось, как и нашу ей.

Мы знаем наверняка, что здоровье Полины ухудшается. Из-за переохлаждения у нее появились боли в спине, позвоночнике. Также стало садиться зрение. Это очень тревожные весточки от Полины. Мы будем делать все, чтобы она в ближайшее время получила медицинскую передачу. Все-таки долгое нахождение в нечеловеческих условиях не может не отразиться на здоровье.

Целью любых санкций должно быть освобождение и полная реабилитация всех политзаключенных. Не единиц, известных людей.

Ведь Лукашенко освобождением Анжелики Борис хотел продать идею, что он готов освобождать женщин. Он пытается создать иллюзию лояльности. На самом же деле сейчас в тюрьмах и ужасных условиях находятся сотни женщин-политзаключенных, за которых не заступится другая страна.

Подчеркну, значение имеет только усиление санкций до полного освобождения политзаключенных и их реабилитация. Освобождение в нынешней Беларуси ничего не значит. Человек, которого освободили, фактически вынужден либо уехать из страны, либо существовать в полутюремных условиях в виде надзоров и ограничений по передвижению.

— Поддерживаете ли вы ультиматум о том, что транзит через Беларусь должен быть полностью остановлен до освобождения всех политзаключенных?

— Это один из шагов, на который в первую очередь должен пойти Запад. Мы видим, что Польша для защиты поляков пошла на такие строгие меры — закрыла переходы. Уверен, если бы Польша обрубила торговые отношения, закрыла последний грузовой переход, то у Лукашенко не осталось бы выхода.

Я призывают Литву и Латвию взять пример с Польши и перекрыть лазейки, «серые схемы», которыми пользуется Лукашенко. Только полное перекрытие границы для всех фур будет действительно весомым ударом по Лукашенко. После него он будет вынужден освободить политзаключенных.

— Литва подает против Лукашенко иск в Международный суд в Гааге за незаконный ввоз мигрантов. Насколько важны подобные инициативы?

— Важно понимать, что режим Лукашенко преступен. Два года назад кризис с мигрантами не возник спонтанно. Он использовал его для давления на страны ЕС. Невинными жертвами этого кризиса стали десятки человек. Все они на совести Лукашенко.

Эти факты должны быть задокументированы и переданы в суд, чтобы в последствии, когда режим падет, все ответственные понесли наказание. Речь идет о пограничниках, которые нарушили присягу, приводили и подвозили людей через границы, спецслужбы, чиновники, замешанные в этих схемах, фактически торговле людьми.

Уверен, что не только Лукашенко, но и все его прихвостни предстанут перед судом. Никому не удастся скрыться, замести следы. Мы живем во времена цифровых технологий, когда любой поступок, действие, подпись находит свое место в архиве. Придет время, когда эти архивы буду подняты, все получат по заслугам.

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