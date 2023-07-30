Беспилотники атаковали самый элитный район Москвы

Беспилотники атаковали самый элитный район Москвы26
- 30.07.2023, 8:00
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Взрывы прогремели в башнях 50-этажного комплекса «Москва-Сити».
В ночь на воскресенье, 30 июля, в Москве в очередной раз произошла атака беспилотников. Взрывы прогремели в башнях 50-этажного комплекса «Москва-Сити».
Об этом сообщает telegraf.com.ua со ссылкой на российские СМИ и телеграм-каналы.
Babe wake up, drones are attacking Moscow and I need more popcorn pic.twitter.com/yJVB4joIT8— Saint Javelin (@saintjavelin) July 30, 2023
Telegram-канал ASTRA опубликовал фотографии и видео с места происшествия.
«Первый беспилотник атаковал в «Москва-сити» 10 этаж 2 башни IQ-квартала «Москва-Сити», где находится офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ», — говорится в сообщении.
После случившегося взрыва прохожие обнаружили разбросанную по улице документацию этого министерства. Отмечается, что по состоянию на 2019 год в этой башне были размещены также Минэкономразвития и Минпромторг.
Затем еще один беспилотник ударил по нижнему этажу другого здания в пределах «Москва-Сити». Взрывы были слышны также в Одинцово и Красногорске Московской области.
Российские СМИ пишут, что в результате ночного происшествия со взрывами в «Москва-Сити» есть один пострадавший.
После ночной атаки в Московской воздушной зоне было временно ограничено нахождение в воздухе любых воздушных судов, аэропорт «Внуково» закрыли.
Тем временем в Министерстве обороны России также прокомментировали ситуацию и заявили, что «один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области».
«Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити», — отметили в ведомстве.
Drone hits "IQ Quarter" high-rise in Moscow, which is home to apartments and government offices. At least 1 person injured pic.twitter.com/bp8VYI3j3h— BNO News (@BNONews) July 30, 2023