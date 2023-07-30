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«Мы уезжаем завтра, не останемся здесь»

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  • 30.07.2023, 14:39
  • 9,814
«Мы уезжаем завтра, не останемся здесь»

Жителей Москвы охватила паника после атаки беспилотников на правительственный комплекс.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня ночью беспилотники атаковали самый элитный район Москвы. Взрывы прогремели в башнях 50-этажного комплекса «Москва-Сити», где расположены три российских министерства.

Telegram-канал Astra опубликовал подборку видеозаписей местных жителей, на которые попали момент удара и последствия атаки.

«Мы уезжаем завтра, мы не останемся здесь», – говорит одна из жительниц Москвы, которая засняла момент взрыва.

В то же время ТАСС отмечает, что «из-за ЧП» на вылеты и прилеты закрывался московский аэропорт Внуково. Позже его работу возобновили.

В районе взрыва перекрыто движение.

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