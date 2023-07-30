«Мы уезжаем завтра, не останемся здесь»8
- 30.07.2023, 14:39
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Жителей Москвы охватила паника после атаки беспилотников на правительственный комплекс.
Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня ночью беспилотники атаковали самый элитный район Москвы. Взрывы прогремели в башнях 50-этажного комплекса «Москва-Сити», где расположены три российских министерства.
Telegram-канал Astra опубликовал подборку видеозаписей местных жителей, на которые попали момент удара и последствия атаки.
«Мы уезжаем завтра, мы не останемся здесь», – говорит одна из жительниц Москвы, которая засняла момент взрыва.
В то же время ТАСС отмечает, что «из-за ЧП» на вылеты и прилеты закрывался московский аэропорт Внуково. Позже его работу возобновили.
В районе взрыва перекрыто движение.