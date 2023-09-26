«Беларусбанк» ввел изменения по кредитам на жилье 3 26.09.2023, 19:52

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Сколько надо переплатить, если занять 50 тысяч рублей.

«Беларусбанк» ввел возможность подавать заявки на кредиты на недвижимость через мобильное приложение. Об этом сообщается на сайте финучреждения. «Зеркало» рассказывает подробности по изменению и приводит расчеты, сколько придется переплатить банку.

Заявку на кредит «Ипотека экспресс» теперь можно подать в М-банкинге, объявил «Беларусбанк». В финучреждении пояснили, как оставить заявку на займ: «Чтобы оставить заявку на кредит, необходимо войти в приложение М-банкинг и перейти во вкладку «финансы». Далее пройти путь: «заявки» — «открыть кредит/овердрафт» — «с посещением банка» — «без поручительства» — кредит «Ипотека экспресс» на приобретение жилого помещения».

Ранее подать заявки на такие кредиты можно было в отделениях банка, а также через интернет-банкинг. При подаче заявки в онлайн-формате не нужно посещать ипотечный офис, уточняет финучреждение.

Сколько придется переплатить, если взять кредит

Если надо занять у банка 50 тыс. рублей на покупку квартиры, то переплата за проценты за весь период пользования кредитом составят 72 тыс. рублей. Это при условии, что займ выдадут на 20 лет под ставку в 14,4% годовых (но нужно учитывать, что она меняется, потому что привязана к ставке рефинансирования).

Зарплата, чтобы получить такой кредит, должна быть на уровне 1156 рублей в месяц. При этом не должно быть удержаний по исполнительным листам и алиментам, а также платежей по другим кредитам.

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