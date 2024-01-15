Bild: Германия готовится к вооруженному конфликту с Россией
- 15.01.2024, 1:31
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Конфликт может произойти уже в феврале этого года.
Бундесвер готовится к гибридной российской атаке на восточный фланг НАТО. Военный конфликт может произойти уже в феврале этого года.
Об этом сообщает Bild.
Секретный сценарий бундесвера «Оборона Альянса 2025» начинается в феврале 2024 года. Россия запускает очередную волну мобилизации и призывает в армию еще 200 тысяч военнослужащих.
Затем Кремль начинает весеннее наступление — опираясь на слабую поддержку Запада в направлении Киева, — которое к июню 2024 года достигает крупных успехов и постепенно оттесняет украинскую армию назад.
Согласно сценарию, в июле начинается сначала скрытая, а затем все более открытая атака России на Запад.
«Тяжелые кибератаки и другие формы гибридной войны, в основном в странах Балтии, приводят к все новым и новым кризисам. Россия начинает подстрекать этнические русские меньшинства в Эстонии, Латвии и Литве», - говорится в документе.
Происходят столкновения, которые, согласно сценарию, Россия использует как предлог для начала крупномасштабных маневров «Запад 2024» с участием 50 тысяч солдат на западе России и в Беларуси с сентября.
Однако, как и в 2021 году, Россия использует свой предполагаемый маневр в Беларуси для массированного развертывания войск — на границе с Польшей и Литвой.
Согласно секретному документу Бундесвера, это может привести к эскалации. В октябре Россия перебрасывает войска и ракеты средней дальности в Калининград и еще больше вооружает свой эксклав пропагандистской ложью о неизбежном нападении НАТО. Тайная цель Кремля: захват Сувалкского разрыва — узкого польско-литовского коридора между Беларусью и Калининградом.
Согласно сценарию, с декабря 2024 года в районе Сувалкского разрыва начнется искусственно спровоцированный «пограничный конфликт» и «беспорядки с многочисленными жертвами».
В тот самый момент, когда США могут на несколько недель остаться без лидера после возможного переизбрания Джо Байдена, Россия в сценарии учений Бундесвера повторяет вторжение 2014 года в восточную Украину на территории НАТО.