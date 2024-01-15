закрыть
15 января 2024, понедельник, 2:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Bild: Германия готовится к вооруженному конфликту с Россией

  • 15.01.2024, 1:31
  • 1,378
Bild: Германия готовится к вооруженному конфликту с Россией

Конфликт может произойти уже в феврале этого года.

Бундесвер готовится к гибридной российской атаке на восточный фланг НАТО. Военный конфликт может произойти уже в феврале этого года.

Об этом сообщает Bild.

Секретный сценарий бундесвера «Оборона Альянса 2025» начинается в феврале 2024 года. Россия запускает очередную волну мобилизации и призывает в армию еще 200 тысяч военнослужащих.

Затем Кремль начинает весеннее наступление — опираясь на слабую поддержку Запада в направлении Киева, — которое к июню 2024 года достигает крупных успехов и постепенно оттесняет украинскую армию назад.

Согласно сценарию, в июле начинается сначала скрытая, а затем все более открытая атака России на Запад.

«Тяжелые кибератаки и другие формы гибридной войны, в основном в странах Балтии, приводят к все новым и новым кризисам. Россия начинает подстрекать этнические русские меньшинства в Эстонии, Латвии и Литве», - говорится в документе.

Происходят столкновения, которые, согласно сценарию, Россия использует как предлог для начала крупномасштабных маневров «Запад 2024» с участием 50 тысяч солдат на западе России и в Беларуси с сентября.

Однако, как и в 2021 году, Россия использует свой предполагаемый маневр в Беларуси для массированного развертывания войск — на границе с Польшей и Литвой.

Согласно секретному документу Бундесвера, это может привести к эскалации. В октябре Россия перебрасывает войска и ракеты средней дальности в Калининград и еще больше вооружает свой эксклав пропагандистской ложью о неизбежном нападении НАТО. Тайная цель Кремля: захват Сувалкского разрыва — узкого польско-литовского коридора между Беларусью и Калининградом.

Согласно сценарию, с декабря 2024 года в районе Сувалкского разрыва начнется искусственно спровоцированный «пограничный конфликт» и «беспорядки с многочисленными жертвами».

В тот самый момент, когда США могут на несколько недель остаться без лидера после возможного переизбрания Джо Байдена, Россия в сценарии учений Бундесвера повторяет вторжение 2014 года в восточную Украину на территории НАТО.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров