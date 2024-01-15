Bild: Путин может задействовать Лукашенко в нападении на страны НАТО 9 15.01.2024, 10:22

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Германия готовится к вооруженному конфликту.

В НАТО готовятся к крупному нападению России на восточный фланг, следует из секретного документа бундесвера, передает Bild. В атаке на страны НАТО может быть задействован и Лукашенко.

В документе под грифом «секретно», на который ссылаются журналисты, Минобороны Германии якобы подробно излагает гипотетический «Путь к конфликту» между Россией и НАТО. Действия России и Запада описываются месяц за месяцем, кульминацией является размещение сотен тысяч солдат НАТО и неминуемое начало войны летом 2025 года.

В своей публикации Bild описал сценарий из документа, но по соображениям безопасности не отобразил всю информацию о численности и передвижениях войск НАТО.

По утверждению издания, в феврале 2024 года Россия запустит очередную волну мобилизации и призовет в армию дополнительно 200 тысяч человек. Затем Кремль начнет весеннее наступление в Украине, которое к июню отбросит украинскую армию назад.

Первоначально скрытая, а затем все более явная атака России на Запад начинается в июле. Ожидаются кибератаки и другие формы гибридной войны, главным образом в странах Балтии. Произойдут столкновения, которые Россия использует как предлог для начала масштабных учений на своей территории и в Беларуси.

Обострение этой ситуации, согласно сценарию, может произойти в октябре в случае переброски Россией войск и ракет средней дальности в Калининград. С декабря 2024 года в районе Сувалкского коридора происходит искусственно вызванный «пограничный конфликт» и «беспорядки с многочисленными жертвами».

В тот момент, когда США могут остаться без лидера в течение нескольких недель после выборов, Россия при поддержке Беларуси повторяет на территории НАТО вторжение 2014 года в Украину. В мае 2025 года НАТО принимает решение о мерах сдерживания, в «день Х» НАТО перебрасывает на восточный фланг 300 000 военных, в том числе 30 000 солдат бундесвера.

Сценарий заканчивается через 30 дней после «дня Х». Будет ли Россия сдержана НАТО, остается в сценарии открытым вопросом.

Представитель минобороны ФРГ не пожелал комментировать Bild сценарий обороны Альянса.

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