Польские фермеры приостанавливают блокирование границы с Украиной 5 6.01.2024, 21:33

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PAP/Darek Delmanovicz

Правительство Польши заключило с ними соглашение.

Польские протестующие, блокировавшие переход «Медика-Шегини» на границе с Украиной, приостанавливают свою акцию. Это стало результатом сегодняшних договоренностей между ними и министром сельского хозяйства Польши Чеславом Секерским. Об этом сообщает польское издание Polsat News.

Отмечается, что переговоры между чиновником и фермерами продолжались 17 часов. После этого подкарпатская воевода Тереза Кубас-Гул на пресс-конференции в субботу объявила о подписании соглашения между сторонами.

«После подписания соглашения протест на пункте пропуска в «Медике» приостанавливается на период, необходимый для внедрения правовых и уведомительных изменений, и на время, необходимое для внедрения дополнительных изменений», - говорится в соглашении.

В свою очередь польский министр АПК заявил, что данное соглашение «не начало и не конец диалога, который мы начали и будем продолжать с аграриями».

Секерский пообещал удовлетворить все требования аграриев. Они включают запуск дотаций на кукурузу в размере 1 млн злотых, увеличение кредитования на ликвидные займы на 2,5 млрд злотых и сохранение уровня сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года.

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